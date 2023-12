Kianny Araya: Una beca la llevó a descubrir su pasión deportiva

Su intención era acceder a una beca de estudio pero, sin querer, se encontró con su más grande pasión en el deporte: el voleibol de playa.

Kianny Araya es una referente local y nacional en esta disciplina, a la que asegura llegó por casualidad de la vida y hoy le permite representar al país en torneos internacionales.

Según cuenta, este 2023 fue el mejor año en su carrera deportiva y por ello, es Sancarleña Noticia 2023.

“Este 2023 ha sido mi mejor año, mucha preparación y mucho aprendizaje. Pude participar en muchos torneos en Cuba, Islas Caimán, Punta Cana, Mundial en México y Juegos Centroamericanos”, contó a SCD.

La historia de Kianny inicia en el colegio Agropecuario en Santa Clara, sin imaginar que estaría a las puertas de un gran desarrollo como deportista.



“Yo estaba en octavo año y me dijeron que me metiera a voleibol por una beca y entonces empecé ahí. Luego me invitaron a participar un torneo pero yo no sabía que era en modalidad de playa, yo pensaba que era de sala hasta que llegamos a Puerto Jiménez y me llevé la sorpresa porque yo ni sabía que existía esa modalidad (risas)”, relató.



Tras participar en ese primero torneo, una compañera la invitó a inscribirse en una academia de voleibol de playa en La Fortuna.

Para Kianny este 2023 fue el mejor año en su carrera deportiva. Cortesía.

Ahí empezaron los primeros sacrificios que implica el deporte, salía del colegio y viajaba hasta La Fortuna para entrenar a las 5 de la tarde. Luego, llegaba a su casa cerca de las 10 de la noche para realizar tareas, ir a descansar y al otro día temprano estar de nuevo en clases.

Tras el primer año viajando hasta La Fortuna, Kianny y su familia tomaron la decisión de trasladar sus estudios al Colegio Técnico del distrito y así acortar las distancias y tiempo que le tomaba llegar a entrenar.

“Fue difícil sacrificar el colegio para irme a otro y estar cerca de la academia pero lo super llevar, tomar la decisión que quería y llevar el estudio de la mano con el deporte”, dijo.

En poco tiempo, pero con mucho esfuerzo y mucha disciplina, Kianny ya tuvo participación en 19 torneos representando al país y le queda uno más para cerrar el año en República Dominicana.

La sancanleña representó al país anterior en el mundial de voleibol de playa. Cortesía.

Los logros tampoco son algo ajeno para Kianny pues, acumula medallas de bronce, plata, primeros y segundos lugares en diferentes competencias tanto a nivel nacional como internacional, además de la participación en su primer mundial de voleibol de playa.

“El mundial fue una experiencia inolvidable que le abre a uno los ojos de cual es el nivel al que uno tiene que llegar para poder competir, pero fue un aprendizaje al poder conocer a otros jugadores y entrenadores y la gente me trató increíble, me regalaban flores después de cada partido”, contó.

Kianny la tiene clara, su objetivo es seguir mejorando día con día y para volver pronto a un nuevo mundial pero, sobre todo, llegar a las olimpiadas.

Esta sancarleña de 21 años de edad, estudiante de terapia física y administración de empresas es el vivo y puro ejemplo de que, cuando se quiere algo, se puede lograr.