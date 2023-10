Juzgado llama a Municipalidad de San Carlos a acatar de “forma diligente” órdenes judiciales

El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela hizo un nuevo llamado a la alcaldesa de San Carlos, Karol Salas Vargas, para que acate las órdenes que emiten las autoridades judiciales.

El nuevo “halón de orejas”, se desprende de una resolución emitida este jueves 19 de octubre por la jueza Mayra Cordero, en un proceso de jerarquía impropia interpuesto por una funcionaria de apellido Coto, despedida en setiembre de 2022.

“Se aprovecha la oportunidad para hacer un llamado a la representación del ente municipal para que acate de forma diligente el cumplimiento de las órdenes emanadas por esta autoridad judicial”, dicta la resolución.

El 30 de marzo anterior el mismo juzgado ordenó a Salas Vargas reinstalar de forma inmediata a esta funcionaria.

Sin embargo, el ayuntamiento se habría negado a acatar la orden y dictó un nuevo acto administrativo contra la funcionaria que terminó en esta nueva resolución.

Esta, es la tercera ocasión en que el Juzgado de Trabajo le advierte al ayuntamiento que debe acatar las órdenes emitidas.

La primera advertencia fue el 23 de marzo anterior por parte de la jueza Iriabel Monge, por las reiteras apelaciones que hizo el ayuntamiento ante la orden de reinstalar a un funcionario de apellido Rodríguez.

En lo que va del año, el Juzgado de Trabajo ordenó la reinstalación de 5 funcionarios en distintos puestos, mientras que en otros 2 casos dio la razón a la administración municipal.

Otro funcionario despedido

El pasado lunes, Salas confirmó el despido de un funcionario de apellido Blanco que ostentaba el puesto de contralor municipal y que fue detenido el pasado 10 de octubre por los supuestos delitos de proxenetismo y legitimación de capitales.

Tras pasar 3 días detenido en San José y quedar en libertad con la única medida cautelar de “no obstaculizar la investigación”, el funcionario regresó este lunes 16 de octubre a sus funciones pero, recibió la noticia de que fue despedido.

En entrevista con el diario La Nación, el funcionario sostuvo que “su destitución fue improcedente, ya que lo cesaron abruptamente y sin un debido proceso, pese a que ya era un funcionario en propiedad”.

Incluso, indicó a dicho medio que “en su carta de despido le achacaron no haberse presentado a trabajar miércoles, jueves y viernes, días en que estuvo detenido por el OIJ”.

“El día que me dejaron en libertad, yo la contacté a ella (Salas), pero ella me ignoró, leyó el mensaje y no me respondió nada. Ella no puede alegar desconocimiento, ella sabía que yo estaba detenido”, dijo a La Nación.

Blanco presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional y una denuncia ante el juzgado de Trabajo para que se le reinstale en su puesto.

Condena de la Sala Constitucional

El pasado 14 de setiembre la Sala Constitucional condenó a Salas Vargas por remover a una funcionaria interina de su puesto como jefa del departamento de Catastro y nombrar a otra persona en su lugar, también como interina.

Según la resolución de los magistrados, la alcaldesa violó el derecho a la estabilidad laboral de la funcionaria afectada y por ende ordenaron restituirla en el puesto de manera inmediata.

La Sala también condenó a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios.