¡Junto a los Tigres del Norte! Sancarleña protagoniza reciente video de los mexicanos

Karina Bolaños es una joven de 26 años de edad y vecina de Cedral de Ciudad Quesada, hace 4 años tomó la decisión de partir hacia México en busca de mejores oportunidades y cumplir su sueño como actriz.

Hoy, el sacrificio y el trabajo duro le recompensan con la oportunidad de trabajar con diferentes marcas y artistas reconocidos, entre ellos los legendarios Tigres del Norte.

Esta sancarleña, es la protagonista de una de las producciones audiovisuales más recientes de la banda mexicana llamada “Pan y Miel”.

“Fue una producción super bonita y divertida, me trataron muy bien e incluso hasta pude hablar con el grupo, con uno de los vocalistas que me dijo que le gustaba mucho mi trabajo, que registraba muy bien en cámara. Yo aproveché para contarle que ellos eran el grupo favorito de mi abuelita y él me dijo ‘¡Ay que bonito!”, contó Karina.

El video, que se publicó el pasado 08 de junio relata la historia de 2 amigos que conversan en un bar sobre una joven (que interpreta Karina) que llega también al sitio, uno de los muchachos se interesa en ella pero el otro le advierte que no debe entrometerse.

Lo que parece una disputa por un amor, toma un giro de 180 grados y sorprende al espectador.

Cumpliendo un sueño

Karina está en México dedicada al 100% en lo que le apasiona, la actuación, y asegura que allá las oportunidades saltan cuando menos se lo espera y debe estar preparada para tomarlas.

“Yo paso haciendo casting todos los días para distintos proyectos, hay que trabajar muy duro y estar listas para esas puertas que se llegan a abrir. Acá empecé a estudiar actuación y ya he pasado por varias escuelas para aumentar las oportunidades”, dijo.

A la fecha grabó comerciales para diversas marcas mexicanas como Sedal, Sabritas, Cheetos y hasta marcas de los Estados Unidos, así como artistas musicales.

Su otra pasión es la música, mencionó que en las próximas semanas saldrá su segundo sencillo como artista.

Si bien Karina no nació en San Carlos, desde los 9 años llegó a vivir al cantón con su familia, por lo que orgullosamente se considera una sancarleña más de corazón.

A continuación podrá ver el video protagonizado por Karina: