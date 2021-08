Joven educador es la propuesta cantonal del FA para una diputación

Alfredo Cordoncillo, tiene 31 años. Es un activista de derechos humanos, de derechos labores y, derechos de las personas LGTBIQ+.

Es, educador de profesión con 11 años dentro del sistema educativo, es estudiante activo de derecho y reconocido miembro de la Juventud del Frente Amplio en San Carlos además de miembro activo de la pastoral social de la parroquia del Perpetuo Socorro filial Santa Clara.

Él, es la propuesta para una precandidatura a diputado del Frente Amplio por San Carlos.

«Me ha impulsado las desigualdades sociales que estamos viviendo, las conozco y las he vivido en carne propia y he combatido esas desigualdades al lado del partido Frente Amplio y al lado de mi profesión como educador. Necesitamos involucrarnos y trabajar, ya que quejarnos detrás de una computador o un celular no soluciona nada», dijo Cordoncillo.

El sancarleño presenta su precandidatura en el segundo lugar de la papeleta por Alajuela y la Asamblea Nacional para definir a los candidatos será en setiembre próximo, en fecha por definir.

Desde las bases del FA en San Carlos, apoyan la postulación de este joven educador y confirman que será la propuesta local ante las autoridades del partido.

«Nosotros estamos de acuerdo con él por que, tiene todos los atestados. Es una persona que ha trabajado con el partido, un muchacho responsable que ha trabajado en otras campañas y también, por que a nivel profesional y comunitario ha aportado mucho en luchas sociales», confirmó Gabriela Rodríguez, presidenta del Comité Cantonal del FA.

El nombre de Alfredo, sale a relucir luego de la renuncia al partido del también docente, Max Ávila quien fuera el candidato a alcalde del FA en las últimas elecciones y quien también se postulaba como la carta cantonal para la Asamblea Legislativa.