Joseth Peraza: El junta bolas que se convirtió en una de las promesas de la ADSC

Detrás de esta historia, hay tintes de humildad, esfuerzo, sacrificio y mucha disciplina. Y no es para menos, su protagonista es el jugador sub 21 con más minutos jugados en el actual torneo de primera división del fútbol costarricense.

Joseth Peraza Serrano tiene apenas 19 años pero, desde que tenía 16 empezó a codearse con figuras fuertes de la Asociación Deportiva San Carlos.

Él recuerda que una vez, cuando tenía 15 años, el entonces jugador sancarleño Rudy Dawson le preguntó por su edad, le aseguró que tendría mucho futuro; y no falló.

Hoy por hoy, Peraza es uno de los jugadores más regulares del club norteño. El defensa central sumaba, al 06 de marzo, 990 minutos jugados y también, es uno de los chineados de la afición norteña.

Ese chiquillo de Santa Rosa de La Palmera y que, jugaba de plaza en plaza dio sus primeros pasos como futbolista jugando como portero.

“Yo atajaba con la escuela de aquí, (Santa Rosa), fuimos a un torneo y nos fue súper bien. Luego de eso, la mamá de uno de mis compañeros me dijo que fuera a la escuela de fútbol por que ocupaban un portero pero no fui inmediatamente. Yo vivo al frente de dos plazas y empezaba a jugar pero ya no de portero, no me llamaba la atención y a mi mamá tampoco le gustaba”, contó.

Al tiempo, con 10 años, fue a esa escuela de fútbol en barrio El Carmen y donde nació el defensa central, sobre todo por su altura.

Luego inició con todo el proceso de liga menor de la Asociación Deportiva San Carlos donde, desde los 14 años empezó a entrenar con el equipo de primera división.

“Debuté a los 15, a tres días de cumplir los 16 pero después no seguí jugando por que había mucho central pero me mantuve ahí, siempre llamé la atención por la altura y siempre fui adelantando procesos”, dijo.

Peraza suma más de mil minutos jugados en este torneo. Cortesía: ADSC.

Incluso parte del proceso fue participar como junta bolas en los partidos del equipo del que hoy, defiende los colores.

Ahí veía el Carlos Ugalde lleno, a reventar y eso quedó grabado en su memoria al punto que, por ejemplo, el último partido ante Grecia con el estadio “full”, esos recuerdos flotaban de nuevo.

Peraza fue parte de varios procesos de selecciones menores. En este momento su edad, le permite aspirar a una Sub 23 pero sin duda, la mirada está fija un poco más alto.

“Siempre he sido feliz yendo a selección y que me convoquen a la mayor sería de locos; yo sí me veo ahí pero no trato de pensar en que me tienen que convocar, se que estoy empezando y estoy muy tranquilo pero, si me visualizo en selección y fuera del país”, detalló.

Con el escudo de San Carlos en su corazón, Peraza apunta a ser uno de los mejores del torneo e incluso pese a ser defensa, ya suma tres goles a su nombre.