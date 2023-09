Jeremy Solís: El orgullo de Venecia que vive la música desde los 2 años

La música es parte de su vida desde los dos años de edad, cuando para aquel momento empezaba a “tararear” canciones cristianas que escuchaba en su hogar.

Desde entonces, Jeremy Solís Amador, supo que su pasión estaría frente un micrófono que hoy lo tiene a las puertas de cumplir su sueño.

Este vecino y orgullo de Venecia de San Carlos dice que aún no sabe por qué nació esa pasión por la música, pero la disfruta como si fuera la primera vez en cada momento que tiene que hacer una presentación.

“Desde los dos años empecé y poco a poco fui desarrollando mi lengua, a esa edad ya se me empezaba a entender lo que decía y es algo que me siguió gustando”, contó a SCD este joven hoy de 13 años de edad.

Esa pasión lo llevo a debutar en el canto a los 6 años en un festival de las artes en su escuela y le abrió puertas para participar en otras actividades como iglesias, restaurantes, festivales y otros eventos como celebraciones del día de la madre.

El apoyo de su familia, su profesora de música y el autoaprendizaje a través de videos le permitieron a Jeremy mejorar día con día su técnica de canto pero sobre todo, a vencer el pánico escenico.

“Yo sufro mucho de pánico escénico aunque no lo parezca, a mi me dan muchos nervios y es un problema para mi, pero conforme el tiempo he logrado dejar de ponerle importancia y eso la verdad me ha ayudado muchísimo a relajarme un poco antes de subir a un escenario“, señaló.

Hoy, este sancarleño está a pocas hora de iniciar un sueño, así lo describe él, con su participación en el programa de Teletica, Nace una Estrella.

Cuando el formato anunció la fecha de audiciones, Jeremy no lo pensó dos veces para poner manos a la obra y buscar asegurarse un cupo para participar.

“Inscribirme en el programa fue idea mía, le dije a mis papás que yo quería participar y me dieron todo el apoyo, así que me levanté muy temprano para poder ganar un espacio en las audiciones. Para mi es un sueño que tenía desde niño, salir en televisión haciendo lo que más me gusta”, dijo.

Su papás, abuelos, familia y amigos estarán semana a semana pegados a la pantalla y dando todo el apoyo en cada presentación que realice Jeremy en el programa que inicia transmisiones este domingo 03 de setiembre.