¡Inspirador! La esperanza de resurgir de entre las cenizas

Apenas iba a cumplir 5 años desde que emergió como un emprendimiento local y las llamas lo redujeron a cenizas.

Hace una semana, el fuego consumió el restaurante El Chonete junto a Amarettos en Ciudad Quesada pero cuando muchos pensaron que de esas cenizas nadie podía levantarse, nació un reto inspirador.

Una semana después del incendio, El Chonete reabrió sus puertas bajo una modalidad distinta a la anterior pero, siempre con la fe y la esperanza de poder seguir adelante.

«Empezamos arreglando un poco, se nos iluminó la mente de que en un garaje que Amarettos alquilaba de bodega dejamos una cocina quemado, dos mesas de trabajo quemadas, algunas cosillas que no teníamos donde guardarlas entonces de ahí salió la idea, que nos pasaran la conexión de la cocina de gas, que nos revisaran la cocina y lavamos todo, buscamos que servía y así empezamos a trabajar día y noche en las mejores», contó Maribel Zamora, propietaria del restaurante.

Durante el incendio perdieron todo el mobiliario, vasos, platos y demás utensilios de cocina pero, el reto era no quedarse tirados en el piso y pensar en una solución. Fue ahí cuando decidieron abrir con venta de sus platillos para llevar y express.

«Esto mientras logramos hacernos de nuevo las cositas, ir pagando empleados, proveedores, jaranas y deudas e ir dándole vuelta a la plata para seguir, confiando en Dios en que la gente nos va ayudar, acá estamos mientras compramos todo para seguir», añadió Zamora.

Afuera de la cocina que improvisaron, bajo todo lo que estipula la ley, hay una mesas y sillas que sirven para la espera que quienes van por su comida que ahora tienen como ingrediente especial, la lucha por salir adelante.

«Yo creí que no iba a poder seguir. El día sábado que yo llegué a las 4 de la mañana al local y todo estaba envuelto en llamas, pensé que no podía seguir en esto pero al final siempre las cosas pasan por un propósito; uno al principio no lo entiende pero con ayuda de la gente, apoyo, ánimo, familia y empleados que son por los que estamos luchando, decidimos seguir en la lucha», concluyó.

El Chonete ofrece todo tipo de platillos típicos . El servicio exprés por medio del 2460 05 34, WhatsApp al mismo número 2460 05 34. Ahorita solo pagos por Sinpe y efectivo.

El incendio que consumió ambos locales se registró el viernes 20 de mayo a las 9 de la noche. Tras la llegada de las unidades de bomberos, solo 20 minutos después pudieron controlarlo, sin embargo a las 4 de la mañana hubo una reiniciación y consumió casi la totalidad del inmueble que albergaba ambos locales. Al parecer, la causa fue un corto circuito.