¿Aumenta la inseguridad en el parque de Ciudad Quesada?

Una tarde de verano en el parque de Ciudad Quesada terminó en pesadilla para una madre y su hija, la tarde de este lunes.

Luego de unos minutos, en una banca del parque, de la nada una mujer empezó a amenazar a Roxy Torres y su hija de 16 años, según contó.

«Estaba una señora en frente de nosotros, cuando de la nada se levanta que por cierto ni cuenta me di, y nos empieza a gritar que nos fuéramos de ahí o si no nos apuñala, y saca aquél puñal y yo dije, hasta aquí me la presto Diosito, mi hija y yo asustadas nos fuimos», narró.

Para su suerte, una patrulla pasaba cerca del parque por lo que pudo avisar. Al llegar, los oficiales decomisaron el arma blanca, como corresponde. Según confirmaron, se trataba de una mujer en condición de calle que, de manera habitual, está en el centro de Ciudad Quesada.

Pero, esta no es la primera denuncia que recibe SCD sobre este tema. Semanas atrás, varias personas coincidieron en hechos violentos que genera esta población, ya sea de la nada o cuando alguien no les da dinero.

Las autoridades municipales empiezan a mostrar preocupación por el incremento, en las últimas semanas, de personas en condición de calle que consumen alcohol en espacios públicos como el parque y desde ya, trabajan en la articulación interinstitucional para atender la situación.

«Vamos a pedir apoyo para que la Fuerza Pública con más recorridos en el parque y en el centro de Ciudad Quesada por que, aunque esta gente no cometen ningún delito, son irrespetuosos con la gente. Pero, esto no es solo un tema de policía, hay que articular esfuerzos con IAFA y a otras por que esto no es tema de una sola institución», dijo Juan Diego González, presidente municipal de San Carlos.

Por su parte, la Fuerza Pública reconoce que es urgente la intervención de las entidades involucradas para atender el problema de forma integral.

El próximo viernes llega al cantón el viceministro de seguridad y ahí, las autoridades municipales harán este planteamiento. Mientras, desde la administración municipal hubo compromiso a atender, de la forma correcta, esta situación.