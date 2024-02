¡Inicia la Cuaresma! Este es el horario de misas este Miércoles de Ceniza

Este 14 de febrero inicia el tiempo de Cuaresma, uno de lo momentos más importantes en la Iglesia Católica.

Con el Miércoles de Ceniza inician estos 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse para vivir los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la Semana Santa.

“Cuaresma es camino, itinerario y peregrinación espiritual hacia la Pascua que es la meta de este ejercicio litúrgico, pedagógico y espiritual de cuarenta días que nos recuerda el camino de Israel por el desierto hacia la tierra prometida durante 40 años y la experiencia de Jesús 40 días también en el desierto preparándose para el anuncio del Reino de los cielos. Cuaresma es tiempo de penitencia y conversión, de renovación y perdón”, nos ha dicho Monseñor José Manuel Garita Herrera, Obispo de Ciudad Quesada.

Para este año, la Diócesis ofrece 178 celebraciones. Incluye una a las 2:00 p.m. en el Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl en Ciudad Quesada.

Los horarios incluyen centros parroquiales y filiales.

VICARÍA SAN CARLOS BORROMEO

San Carlos Borromeo, Catedral

Catedral: 6:30 a.m., 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 m.d., 4:00 p.m., 6:00 p.m., 8:00 p.m.

Buena Vista: 5:00 p.m.

San Martín de Porres, Ciudad Quesada

San Martín: 11:00 a.m. y 7:00 p.m.

San Vicente: 4:00 p.m.

San Gerardo: 5:00 p.m.

Sucre: 6:00 p.m.

San Roque, Ciudad Quesada

San Roque: 6:00 a.m., 8:00 a.m., 10:00 a.m., 6:00 p.m. y 8:00 p.m.

El Carmen: 7:00 a.m.

Dulce Nombre: 5:00 p.m.

Cedral: 6:30 p.m.

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Florencia

Centro parroquial: 8:00 a.m. y 7:30 p.m.

Pénjamo: 10:00 a.m.

Colegio Agropecuario: 10:00 a.m.

Platanar: 6:00 p.m.

Santa Clara: 6:00 p.m.

VICARÍA SAN JOSÉ

San José, Aguas Zarcas

Aguas Zarcas: 8:00 a.m., 10:00 a.m., 6:00 p.m., 8:00 p.m.

La Palmera: 6:00 p.m.

Los Chiles: 6:00 p.m.

Pitalito: 7:00 p.m.

San Francisco: 8:00 p.m.

Las Delicias: 8:00 p.m.

Nuestra Señora de la Candelaria, Venecia

Venecia: 7:15 a.m., 6:00 p.m.

Marsella: 7:00 a.m.

Ujarrás: 7:30 a.m.

San Cayetano: 10:00 a.m.

Río Cuarto: 10:00 a.m.

San Martín: 10:00 a.m.

Buenos Aires: 4:00 p.m.

Carvajal: 4:00 p.m.

La Unión: 4:00 p.m.

San Miguel: 6:00 p.m.

Toro Amarillo: 6:00 p.m.

San Antonio de Padua, Pital

Centro Parroquial: 7:00 a.m. y 8:00 p.m.

Los Ángeles: 8:00 a.m. y 8:00 p.m.

Veracruz: 8:00 a.m. y 6:00 p.m.

El Saíno: 4:00 p.m.

Santa Elena: 4:00 p.m.

Cuatro Esquinas: 4:00 p.m.

Coope Isabel: 6:00 p.m.

Puerto Escondido: 6:00 p.m.

La Trinchera: 8:00 p.m.

Celebraciones litúrgicas: La Legua (4:00 p.m.), Boca Tapada (5:00 p.m.), Piedra Alegre (5:00 p.m.), El Palmar (6:00 p.m.), Quebrada Grande (7:00 p.m.), Castelmare (7:00 p.m.), Los Almendros (7:00 p.m.)

San Agustín, Puerto Viejo

Puerto Viejo: 9:00 a.m. y 6:00 p.m.

La Guaria: 9:00 a.m.

La Virgen: 9:00 a.m.

San Ramón: 11:00 a.m.

La Colonia: 11:00 a.m.

Los Lirios: 11:00 a.m.

La Aldea: 1:00 p.m.

Las Marías: 2:00 p.m.

San Julián: 3:00 p.m.

El Hogar: 3:00 p.m.

Jardín: 4:00 p.m.

Cristo Rey: 4:00 p.m.

Zapote: 5:00 p.m.

El Roble: 5:00 p.m.

La Virgen: 7:00 p.m.

Celebraciones litúrgicas: Llano Grande (3:00 p.m.), Las Palomitas (3:00 p.m.), Pueblo Nuevo (3:00 p.m.), La Chiripa (4:00 p.m.), Río Magdalena (4:00 p.m.), Tirimbina (4:30 p.m.), Paraíso (4:30 p.m.), Rancho Chilamate (5:00 p.m.), California Tico (5:00 p.m.), Caño San José (5:00 p.m.), Flaminia (5:00 p.m.), San Isidro (5:00 p.m.), Chilamate (5:00 p.m.), El Amigo (5:00 p.m.), Muelle (6:00 p.m.), Naranjal (6:00 p.m.), Trinidad Comando (6:00 p.m.), Tres Rosales (6:30 p.m.), Malinche (7:00 p.m.),

Trinidad Chilera (7:00 p.m.).

El Buen Pastor, Río Frío

Centro Parroquial: 7:00 a.m. y 7:00 p.m.

Rambla: 10:00 a.m.

Finca 2: 4:00 p.m.

Huetares: 4:00 p.m.

Horquetas: 5:30 p.m.

Finca 10: 5:30 p.m.

La Victoria: 7:00 p.m.

Santa Rita de Casa, Río Cuarto

Santa Rita: 8:00 a.m. y 7:00 p.m.

La Tabla: 9:30 a.m.

La Victoria: 11:00 a.m.

Pangola: 1:30 p.m.

San Rafael: 3:00 p.m.

Santa Isabel: 4:30 p.m.

Celebraciones litúrgicas en: San Vicente (10:00 a.m.), Rubí (3:00 p.m.), San Gerardo (3:00 p.m.), Los Lagos (4:30 p.m.), Los Ángeles (4:30 p.m.), La Españolita (6:00 p.m.) y Carrizal (6:00 p.m.)

VICARÍA SAN FRANCISCO DE ASÍS

San Francisco de Asís, Los Chiles

Los Chiles: 5:00 a.m., 10:00 a.m., 3:00 p.m., 6:00 p.m. y 8:00 p.m.

Buenos Aires: 10:00 a.m.

El Parque: 4:00 p.m.

San Rafael Arcángel, El Pavón

Centro Parroquial: 10:00 a.m. y 6:00 p.m.

Santa Rosa de Lima, Pocosol

Centro Parroquial: 10:00 a.m. y 6:00 p.m.

San Martín: 3:00 p.m.

Moravia: 3:00 p.m.

San Gerardo: 3:00 p.m.

El Carmen: 3:00 p.m.

Buenos Aires: 4:30 p.m.

San Vito: 4:30 p.m.

Coopevega: 4:30 p.m.

San Joaquín: 6:00 p.m.

Nuestra Señora de Lourdes, Boca de Arenal

Boca de Arenal: 6:00 p.m.

Muelle: 4:00 p.m.

VICARÍA SAN JUAN BOSCO

San Juan Bosco, La Fortuna

La Fortuna: 10:00 a.m. y 7:00 p.m.

San Josecito: 3:00 p.m.

Tres Esquinas: 3:00 p.m.

Sonafluca: 5:00 p.m.

El Tanque: 5:00 p.m.

La Perla: 6:00 p.m.

Los Ángeles: 7:00 p.m.

Nuestra Señora del Carmen, La Tigra

La Tigra: 10:00 a.m. y 6:00 p.m.

Los Ángeles: 1:30 p.m.

La Lucha: 2:30 p.m.

Valle Azul: 4:00 p.m.

Bajo Rodríguez: 7:30 p.m.

San Isidro Labrador, Peñas Blancas

Centro Parroquial: 9:00 a.m. y 7:00 p.m.

Chachagua: 5:00 p.m.

Santo Domingo de Guzmán, Monterrey

Monterrey: 10:00 a.m. y 7:00 p.m.

Colegio de Monterrey: 8:00 a.m.

La Garita: 3:00 p.m.

El Alto: 4:00 p.m.

La Orquídea: 5:00 p.m.

Venado: 5:30 p.m.

Jicarito: 7:00 p.m.

San Rafael Arcángel, Guatuso

San Rafael, Guatuso: 10:00 a.m. y 7:00 p.m.

Cabanga: 3:00 p.m.

Colonia Naranjeña: 3:00 p.m.

El Silencio: 4:30 p.m.

El Valle: 5:00 p.m.

Katira: 7:00 p.m.

La Iglesia Católica también invita a los fieles a acercarse al sacramento de la reconciliación para iniciar este Tiempo de Cuaresma.