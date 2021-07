Inicia conteo de daños y pérdidas agropecuarias en la región

A partir de este martes, funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería inician con el conteo de daños y pérdidas en el sector agropecuario en la región a causa de las inundanciones.

Equipos completos, visitan las zonas con afectación para levantar el censo y determinar cuántos terrenos con siembras y cuántos animales pudieron perderse.

«Si por alguna razón algún productor no le llegamos en estos días, que por favor se comuniquen con nosotros para luego ir a visitarlos. Al final por alguna razón uno pasa y el productor no está y después nos cuesta regresar, por eso les pedimos que si no llegamos, que nos llamen», dijo Fernando Vargas, director regional del MAG.

Los productores pueden reportar sus pérdidas por medio del número de teléfono 2105-6441.

Además, en este momento iniciaron las gestiones par que, por medio de la Comisión Nacional de Emergencias puedan hacer la compra de alimento para asistir ganado, cerdos, gallinas, etc, en comunidades que aún no tienen acceso.

«Es para lo que llamamos extrema urgencia que es para darle a los animales que en este momento quedaron sin alimento», añadió Vargas.

Por otra parte, equipos de SENASA se encargan de llevar a alimentos a mascotas como perro y gatos que también fueron evacuados con sus familias. Además del rescate de animales que las aguas arrastraron y dejaron sin hogar.