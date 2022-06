Informe revela que sodas del Mercado Municipal en Quesada incumplen Ley 7600

Las sodas del Mercado Municipal en Ciudad Quesada incumplen con el reglamento de la Ley de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, conocida como la Ley 7.600.

Así lo revela un informe que realizó el departamento de Salud Ocupacional de la Municipalidad de San Carlos, tras la solicitud de la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad en mayo anterior.

El documento señala que, las 8 sodas dentro del mercado no cumplen con los 80 centímetros de altura que exige la ley, es decir, los mostradores están con una altura mayor.

También menciona que los establecimientos tienen una grada de acceso que tampoco es acorde al reglamento y que imposibilita el acceso de sillas de ruedas.

«Como se evidencia los mostradores están de 10 a 15cm por encima de lo establecido

por el Reglamento, así mismo solo una soda se encuentra a nivel de piso, las demás

poseen una grada de ingreso superior a 10 cm, lo que dificultaría el ingreso de una

silla de ruedas», dicta el oficio.

Sobre el tema, la coordinadora de la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad, Vanessa Ugalde, señaló que una vez el informe llegue a la comisión tomarán medidas.

«El atraso que hemos tenido en las sesiones con la revisión de informes nos ha complicado ver el tema, pero en el momento que ya nos llegue convocaremos a reunión para buscar la manera de corregir la situación«, explicó Ugalde.

Denuncia ciudadana

La revisión de los establecimientos ocurrió tras la denuncia de Mabel Villegas, una vecina de La Tesalia que por su condición, requiere de trasladarse en una silla de ruedas y quien intentó almorzar en uno de estos establecimientos pero, no pudo.

«Hace unos días atrás fui con mi hermana al realizar un trámite personal, cuándo salimos del trámite acordamos ir a comer algo, porque ya era tarde y para no caminar mucho por todo ciudad Quesada en virtud de que mi silla de ruedas es manual y la persona, qué me acompaña debe empujar pensamos en acudir al mercado de Ciudad Quesada a comer. Cuando llegamos la sorpresa para mí fue, que no podía comer ahí, porque de hacerlo mi hermana tenía, que alzarme y subirme en los bancos cosa imposible para ella», contó.

Tras conocer el caso, la COMAD pidió a la administración municipal un informe que detallara si en efecto los mostradores de estas sodas, incumplen con lo establecido en la ley.