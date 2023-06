Indigencia toma fuerza en espacios públicos de Ciudad Quesada

Cada vez es más normal ver, sobre todo al amanecer, cajas, cobijas, bolsas plásticas en las aceras de Ciudad Quesada y dentro o bajo, personas.

Se trata de personas en condición de calle o indigentes que. de forma súbita, son más frecuentes en las vías locales.

La situación es de conocimiento de autoridades locales tanto en la Policía Municipal como en la Fuerza Pública pero, ¿Qué se puede hacer?

“Uno no puede hacer nada, no puedo llevármelo y encerrarlo por que no está cometiendo delito, lo revisamos una vez, dos veces, yo no lo puedo quitar de ahí; él tiene derecho a estar donde quiera mientras no infrinja la ley”, dijo Jorge Castillo, director regional de la Fuerza Pública en San Carlos.

Esto, fue parte de una rendición de cuentas, habitual, por parte de la policía administrativa en la sesión del Concejo Municipal.

Para atender el tema de forma integral, ya hubo un encuentro con la Policía Municipal y otras instituciones locales, cuanto antes.

“Ahí no es solo alcoholismo, ahí hay otros factores sociales, económicos, de violencia. y tenemos que atender esto de forma integral”, detalló castillo.

Aunque las autoridades no tienen datos que demuestren un aumento de personas en condición de indigencia, si coinciden en que cada vez son más los que encuentran en aceras o bien, dentro de los espacios abiertos de algunos comercios.