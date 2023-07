Indigencia amedrenta a comerciantes en Ciudad Quesada a cambio de productos y alimentos

“Un tipo llegó a plena luz del día a amenazar hasta de muerte a empleados de un comercio si no le daban comida, los empleados le dieron algo de comer para que se fuera”.

Este es el breve relato de un vecino de Ciudad Quesada que, denunció a este medio, como en reiteradas ocasiones personas en condición de calle llegan a amedrentar a los colaboradores de comercios en el centro del distrito.

La información también la confirmaron comerciantes que conversaron con sancarlosdigital.com pero, prefirieron mantener su anonimato.

Según las denuncias, la situación es cotidiana y sucede a cualquier hora del día pero, principalmente hacia horas de la noche.

“Tenemos un serio problema, las ventas han bajado porque a los clientes les da miedo pasar por esta zona y que les griten improperios, los amenacen o incluso los asalten”, dijo un comerciante a sancarlosdigital.com

Relató también que, en las inmediaciones del Mercado Municipal hay, aparente venta de drogas a vista y paciencia de todos.

Esta situación provocaría que, personas en indigencia y bajo los efectos de alguna sustancia alteren su comportamiento y lleguen a amenazar a los propios comerciantes y sus colaboradores.

Incluso en algunas ocasiones, hasta los clientes y consumidores son víctimas de esas amenazas, según reportan los comerciantes.

“Siempre que podemos tratamos de ayudarlos, pero no siempre es posible y ellos no aceptan un ‘no’ como respuesta y se ponen violentos”, mencionó otro comerciante a SCD.

Además, hay registro de colaboradores de comercios agredidos por estas personas, confirmó uno de los afectados.

Estas situaciones ocurrirían en un sitio que la Policía Municipal denominó como “zona roja”, en Ciudad Quesada centro.

Un área en la que, según las autoridades de ese cuerpo policial suceden asaltos, consumo de alcohol, venta de drogas y otros hechos durante las noches.

Cámara de Comercio sin reportes de situación

Sobre el tema, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de la Zona Norte, Marco Solís, confirmó que hasta el momento no tienen denuncias de comerciantes.

Eso sí, indicó que a nivel personal, él conoce de la situación y fue testigo de alguna escena similar en comercios que visitó.

“No tenemos reportes, pero yo mismo he presenciado esas situaciones, he estado en un comercio donde un tipo llega abre un refrigerador, toma 2 refrescos y sale discutiendo y expresando cosas, es una situación lamentablemente real y que pone en riesgo la integridad de los colabores y los propios clientes”, dijo.

Solís agregó que la realidad que atraviesa el comercio requiere de intervenciones con presencia policial en las calles y un mejor control sobre la indigencia en el distrito.

Semanas atrás en sesión del Concejo Municipal, el director regional de Fuerza Pública, Jorge Castillo, manifestó que tienen conocimiento de la presencia de personas en condición de calle en las vías locales, sin embargo están amarrados de manos para poder actuar.

“Uno no puede hacer nada, no puedo llevármelo y encerrarlo porque no está cometiendo delito, lo revisamos una vez, dos veces, yo no lo puedo quitar de ahí; él tiene derecho a estar donde quiera mientras no infrinja la ley”, dijo Jorge Castillo, director regional de la Fuerza Pública en San Carlos.

Para atender el tema de forma integral, ya hubo un encuentro con la Policía Municipal y otras instituciones locales, cuanto antes.

“Ahí no es solo alcoholismo, ahí hay otros factores sociales, económicos, de violencia y tenemos que atender esto de forma integral”, detalló castillo.

Sancarlosdigital.com solicitó al departamento de Relaciones Públicas del ayuntamiento sancarleño, una entrevista con el director de la Policía Municipal sobre este tema, sin embargo, al cierre de esta nota si quiera la confirmación de recibido obtuvimos por parte del encargado de comunicación.

Aunque las autoridades no tienen datos que demuestren un aumento de personas en condición de indigencia, si coinciden en que cada vez son más los que encuentran en aceras o bien, dentro de los espacios abiertos de algunos comercios.