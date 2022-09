¡Impotencia! Vecinos de San Rafael deberán esperar 2 años por puente de hamaca

Dos años es lo que deberán esperar vecinos de San Rafael de Florencia por un nuevo puente de hamaca.

Esta, fue la solución que les dieron en la Municipalidad de San Carlos el fin de semana cuando tocaron puertas en el Concejo Municipal a la espera de ayuda inmediata.

Un grupo de vecinos llegó hasta el Palacio Municipal para pedir soluciones pero, no las encontraron, de forma inmediata.

A finales de agosto la furia del río San Rafael arrasó con el paso y dejó la mitad del pueblo sin acceso. Desde hace casi un mes, los vecinos viven una tortura.

«Lo que vivimos es muy terrible por que la mayoría de adultos mayores tienen la finca al otro lado del puentes y ahora todos los días los ve uno pasando hasta tres veces al día por el río y otras se arriesgan a cruzar por la tubería», contó Norma Ortiz, vecina de San Rafael.

Tras conocer la versión de autoridades municipales, sobre la falta de presupuesto para la ejecución de la obra, la comunidad salió con un sentimiento de impotencia pues, a mediano plazo, el ayuntamiento podría ayudarles pero eso, se traduce en dos años de espera por un nuevo paso.

«Nos vimos muy desanimados y ellos se refugiaron en que no hay dinero y los regidores y síndicos les dijeron que, dinero si hay pero lo que no hay es voluntad. Vamos a ver qué otro tipo de medidas tomamos por que no quedamos satisfechos con la respuesta», comentó Elvis Rodríguez, presidente de la ADI de San Rafael.

Parte de la solución que les dio la administración municipal incluyó las reparaciones en el camino que comunica San Rafael con la Unión en La Palmera pero, esto tampoco fue de recibo.

«Nosotros no necesitamos camino, necesitamos el puente. Ese camino significa una vuelta de 15 kilómetros y solo 2 de las familias tiene vehículo, y hay gente que tiene su finquita a 500 metros del puente», añadió Rodríguez.

Otras de las peticiones de la comunidad es la intervención inmediata del cause del río San Rafael pues también amenaza con invadir parte de la comunidad en una nueva llena.