Hospital San Carlos reabre visita a pacientes internados

A partir del próximo 25 de marzo, los familiares de pacientes hospitalizados podrán ingresar al hospital San Carlos en horarios dispuestos para visitas.

El centro médico reabre las visitas luego de que, por la incidencia del covid-19, tuvo que cerrarla a finales del año anterior.

«Esto se hace por que la parte epidemiológica nos lo permite, en este momento, la cantidad de casos covid-19 nos permite reiniciar con la reapertura de las visitas a pacientes y hemos establecido dos horarios», detalló Édgar Carrillo, director del HSC.

Los horarios son para pacientes hospitalizados en salones y para los pacientes en el servicio de emergencias.

Para salones las visitas son lunes, miércoles, viernes y domingos de 11:00 a.m. a 11:45 a.m. para los pacientes en camas impares. Para los pacientes en camas pares aplican los mismos días pero, de 12:00 a.m. a 12:45 a.m.

En el caso de pacientes en emergencias el horario es el siguiente: Lunes, miércoles y domingos de 11:00 a.m. a 11:45 a.m. ´para observación A y cunas. De 12:00 a.m. a 12:45 a.m. Observación B

Quienes deseen ingresar deben tener su esquema de vacunación contra el covid-19 completo con dos dosis. Los adultos mayores deben tener las 3 dosis de la vacuna. Además, deben portar mascarilla desechable y cumplir con el protocolo de lavado de manos dispuesto en el acceso.