¡Honor a quien honor merece! Deportistas sancarleños serán homenajeados en Semana de la Discapacidad

Joyce Montes, atleta de Olimpiadas Especiales; Steven Román, paraolímpico en tenis de mesa y, Randy Lizano, goleador del equipo sancarleño y de la Selección Nacional de Fútbol para Amputados.

Ellos serán los homenajeados de la Semana de las Personas con Discapacidad en San Carlos.

“Para mi, después de una tragedia de perder una extremidad fue difícil pero se me abrieron muchas puertas. Dios me mostró el camino y yo pensé que ser futbolista iba a ser un sueño frustrado y Dios me cumplió el sueño y estoy muy agradecido con todos”, dijo Randy.

Además, hay un reconocimiento especial para el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (CONADIS), por su 50 aniversario como ente rector en materia de discapacidad en el cantón.

Celebración

La fiesta de celebración será este 07 de noviembre en la Plazoleta del Mercado Municipal bajo el lema “Inspirando un presente inclusivo”.

La Comisión tiene organizadas varias actividades, que inician a partir de las 9.00 am, como: un desfile de bandas, pasa calle, marcha de pancartas, mascarada, concierto, presentaciones artísticas, stands de exposición y venta de productos de personas emprendedoras con discapacidad.

“Queremos motivar a la gente para que nos acompañe, exalumnos del Centro de Educación Especial, del SILOR, del CAIPAD y personas sin discapacidad para que nos apoyen y los apoyen a ellos”, destacó Rita Chavarría, vicealcaldesa de San Carlos.

La Comisión Sancarleña para la Conmemoración de la Semana de las Personas con Discapacidad es coordinada por la Vice Alcaldía de la Municipalidad de San Carlos y conformada por Ministerio de Educación Pública, Coopelesca, Coocique, Grupo Mutual, Comité Cantonal de Deportes, Conapdis y TVN canal 14.

Y, las instituciones educativas públicas que participan son: Centro de Educación Especial, III ciclo y ciclo diversificado vocacional del Liceo San Carlos, Liceo de Florencia y Caipad Ayumisanca.