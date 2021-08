¡Historia sin fin! Al Ministerio Público nuevas irregularidades en tramo central

La construcción del tramo central de la nueva carretera a San Carlos parece una novela de terror y sin fin. Este miércoles, el CONAVI anunció que denunció ante el Ministerio Público nuevas irregularidades.

Un informe de la Auditoria de la entidad, reveló irregularidades en la construcción de la vía entre Sifón y La Abundancia.

Esto, lo informó el auditor al Consejo de Administración del CONAVI el pasado 9 de agosto durante la sesión ordinaria del órgano.

El informe, lo solicitó el propio ministro Rodolfo Méndez y el entonces director ejecutivo del CONAVI, Mario Rodríguez, a la auditoría interna el 13 de julio anterior.

La denuncia penal, la planteó la auditoría el pasado 3 de agosto.

Aunque, el ministro Rodolfo Méndez Mata indicó que por un tema de confidencialidad no puede dar detalles del informe, el diario La Nación adelantó este miércoles que un documento incluye que el CONAVI pagó de más 40.500 millones de colones en la construcción de este tramo. Este documento, fue la base para la investigación de la auditoría.

Este otro informe que hizo la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, detalló que los trabajos hechos en la vía no correspondía con los montos pagos en las facturas incluso que, hay 50 millones de colones en obras que no existen sobre la vía. Suma que hay $14.8 millones en obras que están malas o no cumplieron con especificaciones técnicas.

“Ante los hallazgos de posibles e inquietantes irregularidades se decide promover una

investigación para definir eventuales responsabilidades administrativas o de otra

naturaleza que puedan recaer sobre funcionarios o particulares que tuvieron a cargo la ejecución de ese proyecto”, dijo Méndez Mata.

Tras la decisión de suspender obras obras y el contrato con la entonces empresa a cargo, Sánchez Carvajal, en agosto de 2018, el CONAVI inició un auditoraje técnico sobre los trabajos hechos y pagos a lo largo de los 13 años de construcción. Tras conocer los hallazgos, ya descritos, fue que pidieron a la Auditoría Interna que interviniera.