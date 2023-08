Hildana: La sancarleña que llenó de cumbia al país

Solo tenía 38 años de edad pero, cargaba una carrera enorme y llena de éxitos desde su amado San Carlos.

Hildana Ávalos será recordada en Costa Rica como “La Diva de la Cumbia”, ese ritmo que la cautivó y con el que llenó salones de bailes y comunidades.

La cantante falleció este 22 de agosto a causa de un mal hepático y tras casi un mes de estar internada en el hospital San Vicente de Paúl en Heredia.

“Te me fuiste, negra. Luchaste a todo corazón por lo que tenías, siempre te apoyé en tu carrera. Fuiste una mujer guerrera y siempre te decía que eras de las mejores artistas. Me duele mucho el alma de que te me hayas ido, vuela alto mi negra”, publicó en redes sociales uno de sus amigos.

Según trascendió, esta vecina de La Tigra entró en estado de coma la mañana de este martes y por la tarde sufrió un paro cardiorespiratorio que le causó la muerte.

“Hoy sus amigos la extrañamos, pero sabemos que Dios la llamó a un lugar hermoso donde no tendrá dolor alguno, solo amor y cantará junto a sus ángeles”, publicó el cantante nacional Germain.

Hildana deja un bebé de 8 meses y un adolescente de 15 años junto a su pareja, Jorge Vargas quien hace solo 6 días, pidió oración por la salud de la cantante.