Herida en el cumplimiento de su deber. Una pedrada en el ojo le puede cambiar la vida a la oficial Deysi Barboza

Su voz emana dolor. Con solo escucharla cualquiera siente el dolor de una agresión despiadada, a cargo de un hombre en aparente estado de ebriedad.

Eran las 8:30 de la noche de este 14 de mayo cuando ingresa un incidente por medio del 911 que alerta de una riña en un bar, cerca del cruce de Cedral en Ciudad Quesada.

La oficial Deisy Barboza y sus compañeros se alistaron, tomaron las patrullas y acudieron a intervenir la situación, a llegar encontraron a un sujeto en estado de ebriedad que empezó a tejer la pesadilla que hoy vive ella y su familia.

Desde una sala de espera en el centro médico del INS, Deisy se tomó unos minutos en medio del dolor de la agresión para relatar la tragedia.

“Empezó a insultarnos, a decir que los policías somos unos muertos de hambre, más nosotras las mujeres policías, empezó a denigrarme por la situación económica de los policías”, contó.

Ella iba de apoyo en la patrulla en la que trasladan los detenidos, mientras realizaba algunas coordinaciones con los oficiales respectivos se sentó dentro del vehículo y, en ese momento el hombre se acercó a intentar quitarle el arma a través de la ventana.

“De hecho hay un incidente que ingresó al 911, que él llamó para decir que iba a matar a los policías que están en el lugar, que él tiene arma. Después de que tiran el incidente, se va a la ventana, intenta meter las manos para tomarme el arma y yo lo empujo; como él está tomado se cae”, relata.

Esa caída desató el enojo del sujeto quien tomó un puño de piedras y las lanzó contra la oficial. Una de las piedras quedó dentro de su ojo.

Deisy fue trasladada de inmediato hasta el hospital San Carlos con un corte interno en el ojo que le produce sangrado y dolor.

“Estoy en el INS esperando que no me incapaciten por que la situación económica está difícil para uno policía, yo soy estudiante de derecho, madre de tres hijos y hoy mi hija de 7 años colapsó donde me vio la cara y esto cambia la vida por que aún no se qué me va a pasar”, dijo.

Ella tiene 10 años de ser parte del Grupo de Apoyo Operacional de la Fuerza Pública con amplía experiencia en distintas situaciones pero, hasta esta ocasión resultó herida de esta forma.

“Tengo que esperar que me dice el oftalmólogo, espero que no sea tan grave lo que me haya hecho por que sí me afectaría bastante para leer y este cuatrimestre terminaría mi bachillerato en derecho y temo por que en el otro ojo tengo miopía, este era el que tenía bueno”, concluyó.

Aparte de querer terminar su carrera, ella tiene que ver por sus hijos de 16 y 14 años, además de su niña de 7 años.

Los oficiales detuvieron en la misma escena al sospechoso. Se trata de un hombre de apellido Herrera y quien durante la mañana de este miércoles estaba a la espera de la audiencia en la fiscalía de San Carlos pues al parecer, ya tiene un expediente abierto.