¡Hay que rezar! El testimonio de fe de una familia luego de una tragedia

Ese sábado a David Barrientos Montenegro su perrita le aruñó la frente. Su mamá fue a buscar un algodón y alcohol para curarle y al hacerlo le dijo: ¡Qué guapo estás, pareces un ángel!.

Luego de eso, David salió a caminar con su hermana Regina a quién le insistía que todo alrededor estaba hermoso, qué todo era muy lindo. Algo que su hermana no apreciaba bien.

Mientras caminaba, al intentar cruzar una quebrada, David cayó a un precipicio y murió.

Testimonio de fe

El 8 de mayo de 2021 quedará marcado en la familia Barrientos Montenegro de Ciudad Quesada, como el día de una tragedia que sin duda, les cambió la vida.

Ese día, de la forma más inesperada posible, su hijo mayor, David de solo 25 años, murió al caer a ese precipicio en la propiedad que era como el patio de su casa.

A partir de ese momento, el dolor se transformó en paz, en una paz que dicen, solo viene de Dios.

«Hubo varios eventos, varias cosas antes del accidente. Primero, estábamos fascinados por que hace dos meses, él se había regresado a la casa a vivir con nosotros, además de muchas cosas de tiempo antes que probablemente fue para que estuviéramos preparados», contó Mardoqueo Barrientos, papá de David.

Ese día del accidente, don Mardoqueo chapeaba su propiedad cuando de pronto sintió algo que lo hizo detenerse. Puso la guadaña al suelo y le agradeció a Dios tener a su familia junta, todos bajo el mismo techo.

David trabajaba y vivía en San José pero quiso devolverse.

40 minutos después, Regina llegó a avisarles que David sufrió un accidente y que por más que intentó, no pudo hacer nada por él.

«Llegamos a pensar que él había venido a despedirse pero hablando con el padre en el funeral, nos hizo ver que él vino a reconciliarse con él mismo, con nosotros, con Dios y eso aliviana la carga un poco», añadió su papá.

La oración es fundamental para ellos. Llevar el duelo no sería tan sencillo, menos cuando apenas pasaron 22 días de esa enorme tragedia familiar.

«Uno siempre desea lo mejor para los hijos y yo, ya no puedo hacer nada para que él esté mejor por que está en los brazos de Dios», dijo su mamá, Karina Montenegro.

Los hijos, son irremplazables y en medio de todo aún no entienden ese vacío que quedó en su casa. Esa ausencia física de un muchacho bueno, buen hijo, excelente hermano. Extraordinario amigo.

Pero de algo, sí están muy seguros. Luego de la muerte de David, empezaron a atar todas las señales que de previo les envió Dios y ahí, es donde saben que todo es para bien.

«No es tanto tal vez estos 22 días después de, si no antes de la situación yo siento que Dios nos fue preparando a todos como familia, sin saber uno qué era lo que venía, ni cuál iba a ser la prueba final pero Dios lo va acercando uno a él. Ahora hay días que yo digo, estoy muy fuerte, estoy muy bien qué maravilloso pero me doy cuenta que uno no lo sobrevive por uno, si no por que va en los hombros del Señor», contó doña Karina.

Ella, además supo que Dios habla en su debilidad. «Uno no tiene ni siquiera palabras, al principio no acataba que había que cocinar o limpiar, uno no tiene voluntad. Luego, todo me cambió. Incluso hay gente que no sabe ni qué decirme y se me acercan al hombro a llorar y termino yo consolándolas pero, es por que no me suelto de Dios».

Ahora, saben que aún tienen una misión que cumplir. Piden amor para tener y repartir a sus otras dos hijas, Regina y María Olimpia. Además a Kristel, otra hermana de David.

Para ellos, hoy ese muchacho es un privilegiado. Ahora supieron que aquél rostro angelical que vio su mamá y que lo que él describía minutos antes de caer al precipicio era el llamado de Dios.

«Regina me dijo llorando, Ma, yo hice todo lo que pude y yo le contesté, mi amor en contra de la voluntad de Dios no podemos hacer nada. Usted hizo lo que pudo humanamente pero, si Dios tenía ya eso para él hay que aceptarlo así y no podemos estar en contra de ella», contó doña Karina.

David cumpliría 26 años este junio. Murió el pasado 6 de mayo. Cortesía.

¡Hay que rezar!

«El color favorito de David era el morado. Hace unos días, sembré unas flores y la primera que nació fue la morada. Ahí pasa la perrita de él oliendo esa flor», nos dijo don Mardoqueo.

En estos 22 días, David no deja de manifestarse. Así es como están seguros que está bien.

Apenas al día siguiente de su funeral, por cierto, día en el que la tarde se tiñó de morado con un atardecer hermoso, David le habló a su mamá.

«Era como las 5 de la mañana cuando lo oí claritito que me dijo: ¡Ma, hay que rezar!. Ahora como familia nos sentamos a rezar juntos, antes rezábamos solo un misterio del rosario y ahora lo hacemos todo. Estamos más unidos en oración», dijo doña Karina.

La familia en general, también siente sus manifestaciones, incluso familia lejana y a la que hace mucho tiempo David no veía.

Esa tarde, mientras contaban su testimonio a SCD, recordaron cosas que él decía y que ahora entienden. Incluso, días antes sacaron sus álbumes de fotos para recordar el pasado.

«Hay algo que era extraño hasta ahora, yo nunca hice planes a largo plazo con David, yo a él prefería vivirlo en el presente pero no era como otros papás que los involucran en negocios en la finca. Con él no y, ahora entiendo por qué», concluyó don Mardoqueo.

Ellos, decidieron contar su testimonio para que esa fuerza y esa fe impulse a cientos de familias que en este momento cargan con el duelo de una pérdida familiar.

A pesar de que las circunstancias de la muerte de David fueron accidentales, quieren que muchas personas carguen sus corazones con fuerza celestial para continuar.

No todo es fácil, de pronto se viene la avalancha de recuerdos, lloran y extrañan pero nunca, reprochan la voluntad de Dios.

Mediante una de esas apariciones supieron que David está vivo. Eso les terminó de confirmar que llegó a la presencia de Dios.

David era un ingeniero mecatrónico brillante con un futuro prometedor que, cuando en la empresa para la que trabajaba lo premiaban por ayudar a los demás, se sorprendía. Él veía ayudar como algo natural.

Se reía de si mismo, de sus habilidades blandas y su pasión era el universo.

Hoy, la familia Barrientos Montenegro, como ellos mismos dicen, tienen un ángel mecatrónico con habilidades blandas.

No un ángel que los cuida, un ángel que los guía.

«Yo solo le pido a Dios que no me suelte, oramos para que Dios no nos suelte», finalizó don Mardoqueo.

Ese mismo 8 de mayo, por la mañana doña Karina conoció la noticia de la muerte de una joven que salió a caminar por el Cerro Chirripó. De inmediato pensó. ¿Cómo una madre puede soportar ese dolor? ¡Yo no podría, seguro me muero!.

Horas después era ella, soportando ese mismo dolor y al paso del tiempo, entendió cómo es que se logra.