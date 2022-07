¡Hasta pronto! Padre Fabio deja Ciudad Quesada para cumplir sueño académico

Uno de los sacerdotes más queridos, deja la Diócesis de Ciudad Quesada. El párroco de la Catedral, Fabio Hidalgo, saldrá a Roma a cumplir un sueño acádemico.

Desde hace 3 años y medio, el padre Fabio empezó a ganarse el cariño de los feligreses cuando llegó a la Catedral y es por eso que ahora, muchos de ellos resientes su partida.

Ese sueño consiste en estudiar en Roma una licenciatura en teología dogmática con énfasis en eclesiología durante lo que resta de este año, el 2023 y regresa en 2024.

«Esta experiencia que voy a vivir me llena de alegría y de mucha esperanza por que yo sé que esta misión viene de Dios, para servir al pueblo de Dios y también para mi crecimiento académico y espiritual, se que va a ser una gran oportunidad que me llena de alegría el saber que Dios me está pidiendo esto», contó el padre.

Asegura que lidia con sentimientos de nostalgia por dejar familiares, amigos y la parroquia pero, viaja con la fe de saber que es algo bueno y de bendición. Espera volver con más conocimiento para comunicar su fe.

Como él lo merece, la Diócesis de Ciudad Quesada prepara una despedida para que el querido padre se lleve en su corazón el cariño de todos los fieles católicos del cantón.

Este domingo 31 de julio a las 11 de la mañana, habrá una misa especial en la Catedral para desearle éxitos y llenar de bendiciones esta nueva etapa en su carrera.

«Quisiera hacerles la más cordial invitación para que me acompañen en esta última Eucaristía que voy a celebrar en la Catedral de Ciudad Quesada», dijo.

En su puesto quedará el padre Mario Echeverría quien será recibido y bienvenido a la Catedral con una misa este 3 de agosto a las 6 de la tarde.