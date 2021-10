Grupo opositor en asamblea de Coopelesca asegura que cooperativa miente

El grupo opositor en la asamblea de Coopelesca en Venecia esta semana, asegura que la cooperativa miente en sus declaraciones a la prensa sobre lo que ocurrió y las razones por las que tuvieron que suspender la actividad.

Un grupo de personas impidió el ingreso al salón comunal de Venecia de, decenas de personas que llegaron en dos buses y que provenían de Sarapiquí a participar de la actividad.

Aunque es legal que personas de cualquier comunidad participen en cualquiera de las asambleas, el grupo opositor y que lo conforman personas del distrito consideró que no era ético.

«Nos llamó poderosamente la atención, llegaron dos buses llenos de gente y llegaron y nos preguntaron que dónde era que había que votar. Les pregunté de dónde eran y me dijeron que del lado de Puerto Viejo. El salón ya estaba lleno y había fila, entonces yo me fui, me entró coraje, esto es como que alguien intente meterse a su casa y les dijimos que no, me ofrecieron pegar 3 veces y tuve que ir a buscar gente para pararnos en la entrada por que no no íbamos a dejar entrar gente que no fuera de Venecia», detalló Luis Fernando Porras, uno de los opositores.

Asegura que otras de las razones por las que impidieron el ingreso de estas personas al salón fue que ya el aforo esta completo según su estimación.

«Habían como 300 personas dentro, había gente haciendo fila para entrar y tras de eso como a las cinco y media llegan dos buses llenos de gente, yo creo que eso es temerario», acotó. Además, negó que él u otro miembro de su grupo protagonizaran violencia contra mujeres o asistentes.

«Se calentó la cosa y nosotros de inmediato llamamos al Ministerio de Salud y a la Policía por que ya eso era incontenible, había demasiada gente. Y es una falacia, es mentira que yo le haya pegado a nadie, menos a una mujer, la cooperativa miente», concluyó.

La actividad terminó con la intervención de la policía. Coopelesca informó que fueron casi 300 personas las que intentaron participar de la asamblea y que, en cuanto aforo cumplieron con lo dispuesto en la reglamentación del Ministerio de Salud.

«Es lamentable la situación que se presentó, donde nos vimos forzados a solicitar la presencia de la Fuerza Pública para evitar que los actos de violencia generados por un grupo de aproximadamente, diez personas pasaran a más. Sin embargo, en Coopelesca R.L., reiteramos que nuestro proceso de elección de Delegados se realiza con ética y transparencia, acorde a la Ley de Asociaciones Cooperativas, a la normativa interna y a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud«, comentó Geovanny Villalobos, presidente del Consejo de Administración de Coopelesca.

En esta asamblea, los asistentes escogían los delegados de esa comunidad para participar en la asamblea central y elegir a los miembros del consejo de administración de la cooperativa.

Mientras, Coopelesca informó que determinará el procedimiento a seguir, ante la situación conforme al estatuto, la normativa interna y la Ley de Asociaciones Cooperativas, con el fin de no afectar el proceso de Asambleas de Asociados y la elección de sus Delegados.