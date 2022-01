Grupo de comerciantes pide a Municipalidad de San Carlos ampliar zona de parquímetros

Un grupo de comerciantes de Ciudad Quesada pide al Concejo Municipal, la instalación de más parquímetros en una de las vías del casco central.

La solicitud, la conocieron los regidores este lunes durante la sesión ordinaria del Concejo.

En la misiva, los empresarios solicitaron que el municipio instale el servicio en un trayecto de 100 metros que va desde los semáforos en la esquina de la Catedral, hasta la esquina del parqueo frente al Almacén el Central.

«En este sector no se pusieron parquímetros y ahora tenemos el problema de que la gente a las 6 de la mañana ya deja el carro todo el día hasta casi las 6 de la tarde y eso complica que nuestros clientes no puedan bajarse sin tener que quedar a media calle o que tengan que ir a dejar su vehículo muy lejos», explicó Jorge Rodríguez, comerciante afectado.

Para los empresarios, la situación los pone en desventaja con respecto a los otros comercios por lo que piden a las autoridades municipales una pronta solución.

Los regidores señalaron que, la solicitud de los comerciantes es una clara señal del buen resultado que da el servicio para beneficio de los comerciantes y usuarios.

«Esto me genera mucha satisfacción porque me hace ver que la implementación de los parquímetros es una de las mejores decisiones que hemos tomado y ya estamos viendo como los comerciantes piden que sea ampliado, además de los buenos comentarios que he recibido de personas que visitan la ciudad», dijo Yuseth Bolaños, vicepresidenta municipal.

La regidora del PAC, Diana Corrales, también indicó que, si bien no hay datos puntuales todavía, el servicio en el casco central muestra buena aceptación.

«Es una buena señal, yo creo que se tomó la decisión correcta y los comerciantes ya están viendo los resultados y pareciera ser que son de manera positiva», manifestó.

Juan Diego González, Presidente Municipal, señaló que los comerciantes que deseen la ampliación del servicio pueden enviar la solicitud tanto al Concejo como la Administración para su respectivo análisis, además, de que el servicio pueda llevarse a otros distritos en el futuro.

«El otro día estuve en La Fortuna y en el casco central la cantidad de vehículos que estacionan en la vía es bastante grande, incluso la propietaria de una de las sodas me decía que ellos también sufren el problema que hasta hace unos meses sufrían los comerciantes de Ciudad Quesada», indicó.

La zona que solicitan los empresarios, está sobre la ruta nacional 141, sin embargo, desde finales de 2021 el ayuntamiento tiene el aval del departamento de Ingeniería de Tránsito para usar parquímetros sobre la vía.

Por unanimidad, los regidores solicitaron a la administración municipal realizar los estudios correspondientes para instalar los parquímetros sobre ese trayecto.