¡Gracias! Don Mario ya pagó la lotería, arreglará su casa, comprará una cocina y una guitarra

La meta se logró y don Mario Sibaja, ya pudo pagar los ¢650 mil de la lotería que extravió el martes anterior.

Gracias a la colaboración de cientos de personas, la campaña que nació luego de que sancarlosdigital.com diera a conocer este caso logró recaudar ¢2.5 millones

Esto permite que don Mario cancele al dueño de la lotería el monto extraviado en billetes de lotería y además, que pueda comprar alimentos para varios meses y algunas otras cosas que necesita.

Este mismo sábado, José Pablo Alpízar, promotor de la campaña entregó el dinero en efectivo a don Mario quien no pudo ocultar su felicidad. También el sobrino de don Mario, Oscar Luis Benavides estuvo presente.

“Estoy muy feliz, con esto voy a arreglar mi ranchito que se le mete el agua, quiero comprar una cocina y una lavadora y una guitarra por que yo era músico y me robaron la guitarra, por que se me meten al ranchito y hasta la comida me roban”, contó don Mario.

Los corazones solidarios hicieron posible un regalo de Navidad adelantado para don Mario quien ahora podrá dormir tranquilo.

Este vendedor de lotería de 88 años, perdió billetes de Lotería Navideña valorados en ¢650 mil el martes anterior luego de sentarse por un rato a descansar, en las gradas del Banco de Costa Rica en Ciudad Quesada.

Al levantarse se percató que la prensa de la “navideña” estaba vacía y empezó su tortura pues, vive de una pequeña pensión y de lo poco que le genera revender lotería que le asignan y no tenía los recursos para hacerle frente a la deuda.