Gobierno presenta app de lectura QR para comercios

La aplicación para que los comercios lean el código QR ya está lista y pasó las primeras pruebas de uso y seguridad. Este mismo martes, el gobierno lo envía a las tiendas de Huawei, Apple y Google para que inicie su proceso de revisión y publicación.

Las autoridades estiman que a mediados de noviembre ya esté disponible. Su uso será obligatorio a partir del 8 de enero, sin embargo, a partir del 1 de diciembre se llevará a cabo un proceso de transición en el que diferentes comercios deberán elegir si optan por el 100% del aforo solicitando el código QR o el 50% del aforo sin solicitarlo.

La aplicación es de descarga libre, es decir, no tiene ningún costo para el comercio o las personas. Es importante mencionar que la app no requiere internet para que funcione y no hace registro ni guarda datos de ningún tipo.

Con respecto al anuncio de la semana anterior, en el cual se indicó que esperaban regenerar el nuevo código QR de todas las personas que ya lo tenían, es importante mencionar que esta meta se logró el viernes al finalizar la noche.

Lo que significa que desde el sábado un millón 270 mil personas cuentan con el nuevo QR, código que podrá ser leído únicamente por la app mencionada anteriormente, que estará disponible para dicho fin.

De igual forma, desde el fin de semana se inició con la carga de información de las personas restantes, una vez finalizada esta carga se procederá con la generación de los nuevos códigos QR para las restantes millón 300 mil personas. Se estima que, para la segunda mitad de esta semana, se tendrá la totalidad de los certificados y códigos QR en el nuevo formato seguro y firmado digitalmente por el Ministerio de Salud para el total de la población que cuenta con las dos vacunas.

Recuerde que el sistema de autogestión ya está disponible en el sitio https://usuarios.ministeriodesalud.go.cr/, en este programa quienes recibieron el PIN de ingreso podrán utilizarlo para acceder al sitio o pueden optar por la segunda opción en la que sencillamente agrega las fechas de las dos vacunas y la casa farmacéutica de la primera dosis, en su modo de autogestión. Una vez ingresados los datos, puede imprimir el certificado, guardar la imagen o descargarlo en su dispositivo móvil.

En el siguiente enlace se puede encontrar un video tutorial en el que se demuestra el paso a paso para acceder al sistema: https://youtu.be/7DpgZNcuWVc

El formato del QR es un estándar internacional de verificación entre los países, con el que el Ministerio de Salud cumple con lo dispuesto en la Ley #8968 y su reglamento.

Esta es la única institución que tiene acceso a la información en la nube. Los datos del código QR son: nombre, fecha de nacimiento, estado de vacunación y datos de seguridad como: ID único, país de emisión y el Sello Electrónico del Ministerio de Salud (Firma Digital Certificada institucional).