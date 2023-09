Gobierno: “No existe negociación con narcotraficantes”

El Gobierno de la República salió al paso de la publicación que este miércoles, hizo el medio mexicano El Universal y en la que cita que hay negociaciones con miembros de carteles de ese país.

A la mitad de la mañana, mediante un comunicado de prensa, el Poder Ejecutivo negó de forma categórica alguna relación con lo descrito por el medio de comunicación.

“No existe negociación. No existen acuerdos. No existen acercamientos con delincuentes costarricenses o mexicanos. No es parte del accionar del gobierno negociar con narcotraficantes para bajar los índices de violencia o asesinatos”, cita el comunicado.

La publicación denuncia que altos jerarcas del gobierno y personas que no son parte del Ejecutivo tendrían acercamientos con los carteles de Sinaloa y Jalisco.

“A las contrapartes costarricenses de las mafias mexicanas del contrabando global de drogas, se les habría pedido reducir la creciente violencia callejera y exhibir el fracaso de la seguridad a cambio de proseguir con el narcotráfico”, cita el reportaje.

“No existe negociación con narcotraficantes”

En el mismo comunicado de prensa, el Gobierno niega cualquier relación con grupos criminales.

“Ante la gravedad de esta noticia, estamos interponiendo una denuncia ante el Ministerio Público de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica para el esclarecimiento, hasta sus últimas consecuencias, de la noticia criminis.”, dijo Mario Zamora, ministro de Seguridad.

El funcionario destacó que como muestra del trabajo y la lucha contra el narcotráfico pueden evidenciar que desde la puesta en marcha del plan Operación Soberanía, con la instalación de escáneres en los puertos, “ni un solo kilo de cocaína ha sido enviado desde el puerto de APM Terminals a Europa”.

Según el Ministerio de Seguridad el uso de escáneres ayuda a que no pase droga por los puertos. Cortesía.

Diputados piden cuentas

Al conocerse la noticia además, algunos diputados aseguran que pedirán cuentas claras por el posible vínculo del país con estos grupos.

“Es una noticia alarmante y preocupante y esperamos las explicaciones del Señor presidente y el ministro por que, no es una cosa pequeña”, manifestó la diputada del PUSC, Vanessa Castro.

También reaccionó la bancada de el Frente Amplio este mismo miércoles por la mañana.

“Tenemos una grave preocupación acerca de esta nota y pediremos al Ejecutivo que den mayores evidencias de que, efectivamente, no existen estos nexos”, dijo Priscilla Vindas quien destacó que, la publicación del medio mexicano no cita fuentes.