Gobierno engaveta aeropuerto en San Carlos y ni el Presidente sabe su estado

La ilusión por tener un aeropuerto en San Carlos y para beneficio de toda la Zona Norte, quedó en una gaveta en San José.

Pese a que en 2018 el Gobierno de Luis Guillermo Solís, a pocos días de dejar la administración, anunció el inicio del proyecto con estudios de y el plan maestro, lo invertido quedó en nada.

En ese momento, la inversión fue de 228 millones de colones pero a este momento, 3 años después nadie sabe nada.

La Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte, lideró la iniciativa a la espera de construir un polo de crecimiento para la región pero, en este momento no tienen ni idea del estado del proyecto.

«Sinceramente no tenemos información, no sabemos qué pasó después de un proceso que habíamos considerado muy exitoso, que había culminado en la consecución de fondos para contratar un equipo internacional de experiencia que iba a hacer el estudio de factibilidad, lo que estábamos esperando era conocer el resultado. Pero a estas alturas sabemos que se contrató la empresa, sabemos que a la compañía se le suspendieron los trabajos pero no sabemos los motivos», comentó Manrique Rojas, presidente de la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte.

En 2017, COCESNA adjudicó la contratación por 228 millones de colones al consorcio francés-español CEMOSA-ADPI (Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra (CEMOSA) – ADP Ingenierie, S.A), y se estableció un plazo para hacer los trabajos de 5 meses.

El contratista planteó que para terminar, requería plazo adicional y presupuesto adicional para abarcar algunos aspectos no contemplados en la contratación. Solicitaron $61.100 por concepto de gastos administrativos por haber suspendido el contrato durante un plazo y US$42.786 por los estudios adicionales.

El plazo adicional que se solicitó fue de 519 días calendario, con lo cual el proyecto se estaría finalizando para el 15 de noviembre del 2019.

En el Acta 38-2019 del Consejo Técnico de Aviación Civil, del 28 de Mayo de 2019, el CTAC acordó en firme solicitar a COCESNA que se procediera con la tramitación de un Addendum al Contrato, con el propósito de reactivar la contratación.

A este momento, ni el presidente de la República conoce el estado del proyecto. Tras su visita la semana anterior, este medio le consultó por la obra y esta fue su respuesta:

«Para ser franco, en materia del aeropuerto conozco el proyecto pero en este momento no conozco su estatus para serle franco pero le puedo pedir el dato para darle una actualización en ese sentido. La Agencia a mi me lo presentó al menos en una ocasión, yo si les dije que con el tren íbamos por que es algo en lo que estamos claros. El aeropuerto lo conocimos pero no lo tengo presente en este momento».

SCD está a la espera de que, el encargado de comunicación de presidencia envíe el detalle de este proyecto tal como lo solicitó el mandatario y además, tal como reiteramos la solicitud.

El aeropuerto se construiría en un terreno listo ya en Altamira de Aguas Zarcas y donde incluso, como parte de los avances el IMN instaló una estación meteorológica.