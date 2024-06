Gerardo Jiménez: El Andariego que suma 53 años con una Cita Deportiva

“Era un deseo mío y en ese momento hubo un apoyo espontáneo de José Ángel Moya Rodríguez que me dio un transmisor que pesaba como un quintal y un cable que tiramos de los estudios de Radio Cima, a la Soda El Parque”.

Así fue el 06 de junio de 1971 nació Cita Deportiva, un programa de radio que se mantiene vigente en la Zona Norte y que fue el deseo de don Gerardo Jiménez Cubero.

Este espacio cumple 53 años y ostenta ser uno de los programas deportivos más longevos del país.

“Un domingo fue cuando se inició un medio de comunicación que ni yo mismo me imaginé que podía llegar a 53 años”, contó don Gerardo.

Luego de eso, este “Andariego” ha recorrido bastante camino a lo largo de estos años pues, su deseo pasó a más y empezó a cubrir todos los eventos deportivos más importantes del cantón con pasión adicional a la Asociación Deportiva San Carlos.

“Sirvió para empezar a divulgar la gran actividad deportiva que había en la zona y llegamos a cubrir finales de todos los campeonatos que había, 20 o 30 campeonatos había al año y comenzamos a generar una plataforma para que todos pensaran en cita deportiva”, recordó.

Cita Deportiva evolucionó de un programa dominical a uno diario de media hora: de 4:30 p.m. a 5:00 p.m. Había otro en horario de 7:00 p.m. a 7:30 p.m. y uno más al medio día.

En un momento determinado, tomó la decisión de quedarse solo con el espacio de 12 medio a la 1:00 p.m. y se mantiene hasta la fecha por Radio San Carlos.

“Yo traía mi graduación como narrador, de los árboles de las canchas de San José de La Tigra; donde hubiera un partido yo llegaba, me trepaba a un árbol y empezaba a narrar el partido y a veces yo en mi soledad narraba los partidos y cuando José Ángel Moya me daba la oportunidad cuando no llegaba el narrador y así empecé”, relató.

Don Gerardo aún disfruta de su micrófono en El Andariego. Cortesía.

Su primer partido narrado para la Asociación Deportiva San Carlos fue en Limón, con anécdotas que aún le hacen reír. Desde eso, pasaron 27 años de estadio en estadio cumpliendo otro de sus sueños: la narración.

53 años de Cita Deportiva además le dieron la oportunidad de otros espacios en lugares como Guanacaste y Guatuso además de este cantón sancarleño, donde incluso resisten al paso de los años.

En 1996 nació El Andariego, con sus historias curiosas y sus entrevistas a personajes. Un año después, en 1997 crea Visión Deportiva, ambos en Canal 14.

“Yo quería hacer un programa para conectarme con mi gente, con el pueblo, con la naturaleza, con las curiosidades y me dieron el espacio y a este momento, ya hasta perdí mi nombre de pila por que solo me conocen como el Andariego”, concluyó.

Su pensar ahora es poder dejar una herencia a todas las nuevas generaciones que apuestan a los medios de comunicación de toda la Zona Norte y quedar en la historia como uno de los pioneros locales.