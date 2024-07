Gary Centeno: El sancarleño que ilusionó a Centroamérica con cocina costarricense

El sueño llegó hasta el 28 de julio pero, la experiencia se mantendrá intacta en la memoria del sancarleño Gary Centeno.

El joven fue eliminado durante la semifinal del reconocido reality Top Chef VIP de la cadena Telemundo pero, su paso marcó a todo Latinoamérica.

De 30 participantes, Centeno logró llegar al grupo de 6 semifinalistas y se quedó a un solo episodio de la gran final.

“Me sentí como Costa Rica en el mundial 2014, donde llegamos lejos y soñábamos que podíamos llegar hasta el final pero pues no se pudo, pero sí se dejó el alma”, comentó.

Arroz con pollo, arroz con palmito, chifrijo, ensalada rusa y más, fueron parte de los platillos tradicionales que este sancarleño dio a conocer en este reality, de los más importantes de habla hispana.

Incluso, sus raíces nicaragüenses salieron a flote con un nacatamal que enamoró e hizo llorar a la Miss Universo, Sheynnis Palacios. Su sazón traspasó todas las fronteras de Centroamérica.

“Fue una aventura hermosa donde crecí en la cocina, pero también personal, emocional y espiritualmente, además si hay algo que me caracterizo fue que siempre puse pasión y corazón en cada platillo y que siempre quise dejar en alto nuestra gastronomía centroamericana”, apuntó.

Siempre destacó la buena cuchara de su madre, qdDg, quien tenía una soda frente al hospital San Carlos y de donde aprendió mucho de lo que trabajó en Telemundo.

Incluso en uno de los episodios recordó a su querido San Carlos con un platillo que lo hizo regresar a su infancia en este pueblo.

“No puedo negar que quería mucho estar en esa final, fui el competidor con más imunidades y aún así no me alcanzó, pero siempre diré que los planes de Dios son perfecto y que si no llegue a la final es porque cosas mejores vienen”, concluyó.

El actor, quien radica en México, ahora fija su mirada en Estados Unidos para nuevos proyectos televisivos.