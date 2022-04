Fútbol Calle de San Carlos estrena su propia cancha y fija su mira en el mundial

Desde este fin de semana, mujeres y hombres que integran los equipos sancarleños de Fútbol Calle, tienen un espacio digno para sus entrenamientos y partidos.

Un nuevo espacio en la Cancha La Bombonera en Gamonales de Ciudad Quesada es la sede de los equipos del también conocido Homeless, una iniciativa que recibe a personas que dejaron vicios de lado y se incorporaron al deporte.

Antes de esta cancha, estas personas utilizaban un campo abierto en la Ciudad Deportiva pero, sin las condiciones óptimas.

«Esta estructura nos permite entrenar al nivel que necesitamos. No es lo mismo entrenar en una cancha como esta y nos va ayudar un montón a adquirir la técnica y en el mundial se ve eso montones», comentó Gabriela Fernández, jugadora.

La cancha llega gracias al aporte de la empresa privada con apoyo del Comité Cantonal de Deportes en beneficio de población vulnerable que logró ganarle al alcoholismo, al fumado e incluso a las drogas.

«Gracias a Dios en muy corto tiempo se ven muchos resultados, ir bajando de peso, es increíble, ahorita me queda la ropa que no me quedaba, he bajado 9 kilos en dos meses. Es un tema de disciplina, un estilo de vida», contó Alejandro Montoya quien dejó de lado el alcohol.

El año 2022 inició con la reactivación de la filial sancarleña de Fútbol Homeless o Fútbol Calle y esto, sin duda es una buena noticia.

Se trata de un proyecto que involucra a hombres y mujeres que vencieron sus vicios o están en proceso de.

En este momento, la filial la integran 11 mujeres y 10 hombres que se suman al proceso sancarleño que retomó el técnico Claudio Blanco para, abrir oportunidades en el también llamado, fútbol social.