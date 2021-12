Freddie Delgado: La figura que lleva Radio Santa Clara hasta su casa

En su juventud, ingresó al Seminario Nacional con la intención de convertirse en Sacerdote, pero un problema de salud lo llevó a tomarse un año de reposo sin saber que en el camino, se encontraría con su verdadera pasión.

Freddie Delgado quizás es no es alguien que usted reconozca con solo escuchar su nombre, pero es gracias a su trabajo que la señal de Radio Santa Clara puede llegar hasta los rincones de la Zona Norte.

Este limonense de nacimiento, pero sancarleño de corazón, encontró su pasión gracias a que, en su año de recuperación el Padre Marcos le invitó a trabajar en un proyecto que estaba gestionando, una emisora para el pueblo.

«A mi siempre me gustó la comunicación, el Padre Marcos tenía un espacio en Radio San Carlos y entonces yo grababa la misa los sábados en la noche en un cassette y se pasaba los domingos en la mañana».

«Cuando salí del seminario Monseñor Barquero me dijo que, mientras me recuperaba, fuera a ayudarle al Padre con el proyecto de la radio, yo hacía pastoral con él en Florencia y en febrero de 1984 se inauguró la radio», contó.

Desde el día 1 en que Radio Santa Clara inició operaciones y hasta la fecha, Delgado se convirtió en el corazón de la emisora y suma 37 años de trabajo.

Sus labores son multifuncionales, van desde encargarse del mantenimiento del transmisor hasta la producción de anuncios, incluso hasta redactarlos, gestor de la programación de la radio y si tiene que desarmar una computadora para repararla, no tiene mayor problema.

«Cuando surgió la necesidad de que la radio tuviera su estudio de grabación me fui una semana a San José a aprender en el estudio de Radio Centro, ahí encontré un gran amigo como José Bustos Contreras y en una semana yo ya sabía editar y grabar en cinta abierta», relata.

Pasó por diferentes épocas tecnológicas de la radio y nada lo detuvo, se adaptó a los cambios y hoy es de los pocos técnicos capaces de enfrentarse a cualquier aparato relacionado a la radio.

También pasó por diferentes administraciones de la emisora, manteniéndose actualmente como uno de los pocos funcionarios que permanecen desde su fundación.

«Yo estoy muy agradecido con todas las administraciones, desde el Padre Marcos que es como un padre para mi, un hermano, un amigo, también los obispos y don Gerardo Mora que está actualmente, a todos por brindarme la oportunidad de seguir en este medio de comunicación», señaló.

Oficio sacrificado

Durante 27 años Freddie tuvo a cargo abrir programación de la emisora, madrugando todos los días a las 5 de la mañana hasta concluir labores a las 4 de la tarde, regresar a su casa en Ciudad Quesada y regresar a las 6 a Santa Clara donde en principio estuvo la emisora para abrir programación al día siguiente.

«Yo desde joven fui muy independiente, entonces en cierto modo fue una ventaja pero considero que si a veces este trabajo lo aleja a uno bastante de la familia porque realmente uno ama lo que hace y la pasión es muy grande, en aquellos tiempos a veces el transmisor se dañaba y me quedaba hasta las 3 de la mañana arreglándolo y a las 5 ya estaba en la cabina para abrir programación, sin dormir», relata Freddy.

A sus 59 años de edad, se ve muchos años más haciendo lo que le apasiona, incluso después de pensionado espera aportar más de su conocimiento a la radio sancarleña.

«Aquí me dicen que no me dejan pensionarme (risas), pero si puedo pensionarme lo haría y seguiría aportando. Le doy gracias a Dios porque me siento realizado por lo que he hecho, el mundo de la radio es maravilloso y los sacrificios valen la pena», concluyó.

Hoy por hoy, Freddy es el valor de tanto trabajo de años y sobre todo de tantas generaciones que pasan por la radio. Aunque su trabajo pasa desapercibido, el valor sigue intacto, tanto que otros medios de comunicación le buscan por su conocimiento.