Francisco Pérez: El corazón de la icónica Estudiantina Aguas Zarcas

Ya van a ser 50 años desde que, este vecino de Aguas Zarcas, ideó un plan para fomentar la participación cultural de los estudiantes del Colegio Nataniel Arias Murillo.

Así, nació la Estudiantina Aguas Zarcas que lejos de perderse en el paso de los años, se mantiene como una de las pocas vigentes en todo el país.

Detrás de ella hay un corazón que late fuerte, lleno de amor y que ha dedicado más de la mitad de su vida a lo que considera, uno de sus mayores orgullos.

A sus 80 años, don Francisco Pérez se mantiene como el líder nato de este grupo que alegra actividades con canciones propias, compuestas por él mismo.

“Es una obra que Dios me inspiró a mi en un momento dado y yo creo que no he podido dejarla porque es un lugar donde los muchachos se encuentran, se les logra inducir cosas buenas. Mis hijos, los 5 pasaron por la estudiantina y mi esposa es la mano derecha, me ayuda tantísimo junto a los padres de familia”, contó.

Por su liderazgo, calcula, han pasado mil estudiantes desde su fundación en mayo de 1975; todos del colegio de Aguas Zarcas.

“A pesar de mis 80 años yo mantengo un espíritu joven porque con jóvenes canto, viajo, gozo, hacemos música, jugamos, he tenido una vida llena de bondad de Dios y por eso no he dejado la estudiantina”, añadió.

Inició con una guitarra que le regaló su esposa en 1973 cuando se casaron. Ese instrumento fue suficiente para iniciar este proyecto.

Aunque era un proyecto cultural, llamó suficiente la atención del primer grupo de integrantes que cursaban el sétimo año y se mantuvieron hasta que salieron del colegio. Así, ha sido la dinámica todos estos años.

A pesar del paso de los años, don Francisco se mantiene como el líder de la estudiantina. Cortesía.

En una grada y con esa guitarra, se reunían en los recreos para cantar y así, fue dándole forma a a lo que llama, un hijo más.

“Cuando nace la idea, ya formalizo yo todo lo que exige tener un grupo como la estudiantina y aquí seguiremos hasta que Dios nos de vida”, comentó.

El tiempo más difícil lo trajo la pandemia. El grupo cesó operaciones y al regresar, la cantidad de estudiantes no era la que don Francisco esperaba pero, una vez más la perseverancia daba una lección y a hoy, hay 27 integrantes.

La Estudiantina de Aguas Zarcas es Patrimonio Cultural de San Carlos y a su haber suma una larga lista de reconocimientos locales y nacionales. También destacó con presentaciones a nivel internacional en 7 ocasiones.

Alista su repertorio, la mayoría son canciones propias, para presentaciones relacionadas a la conmemoración de la Virgen de los Ángeles en Aguas Zarcas y desde ya, alista la fiesta para celebrar, por todo lo alto, su 50 aniversario en 2025.

El sueño de don Francisco es que Aguas Zarcas sea reconocido como cuna de estudiantinas y rondallas.

Ahora trabaja en un ensamble que conforman hasta 35 muchachos que, en algún momento, fueron parte de la estudiantina pero que, al salir del colegio, tuvieron que dejar la agrupación.

La estudiantina no cobra por sus presentaciones, solo piden que cubran los gastos de transporte y alimentación.