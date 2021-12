¡Fractura! Concejo y administración municipal de San Carlos protagonizan roces

Las relaciones entre el Concejo Municipal de San Carlos y la Administración Municipal, penden de un solo hilo. Durante el fin de semana, acrecentaron los roces entre los 9 regidores y la alcaldesa en ejercicio, Karol Salas.

El primer hecho fue la decisión unilateral de Salas de quitar la Bandera Sanitaria por la Vida de todos los edificios municipales. Esto, hizo reaccionar a los regidores pues, el programa fue acuerdo municipal en apoyo a las autoridades de salud.

Algunos regidores consideraron esto como una falta de respeto al Concejo lo que, denotó en fuertes roces entre ambas partes al punto que, siquiera tuvieron ya alguna reunión conjunta. Esto, a 15 días de que Salas asumiera.

«El Concejo Municipal como Jerarca Máximo Supremo del Gobierno Local, tiene la responsabilidad y obligación de velar por el bienestar del Cantón y sus ciudadanos, teniendo a la Alcaldía Municipal como ente ejecutor, esto definido constitucionalmente. En momentos tan difíciles como los que vivimos el diálogo y la colaboración son fundamentales para salir adelante, tomar una posición distinta es un paso en la dirección equivocada», detalló el regidor Pablo Rodríguez.

El 3 de diciembre anterior, los 4 jefes de fracción: José Pablo Rodríguez de Progreser, Diana Corrales del PAC, Luis Fernando Solís del PUSC y Juan Diego González del PLN, solicitaron mediante un oficio, una reunión con Salas para conocer su agenda de trabajo; no obstante ella declinó según confirmaron los regidores.

«Yo lamento mucho, realmente, que la señora Karol Salas se niegue a tener reuniones con nosotros como concejo, ya son varias las veces que le hemos solicitado reuniones para fijar el rumbo de la administración y nosotros de la dirección del concejo pero no ha sido posible, ella siempre dice que tiene asuntos de agenda y no nos ha querido atender. Ha tomado algunas decisiones de ella que han puesto en tela de juicio la administración municipal, ese tipo de cosas son las que deben evitarse pero ella ha escogido un camino que no quiere abrirse al diálogo», comentó, el regidor Solís.

Esta situación preocupa al órgano de regidores pues, asegura que sienten desconexión con la administración, algo que genera fractura en la toma de decisiones importantes para el cantón.

«Dados los acontecimientos de los últimos días, como Concejo y como jefes de fracción hemos solicitado una reunión con la Alcaldesa en ejercicio para sincronizarnos en los planes y trabajo que nos corresponde durante los próximos meses. Sin embargo, la respuesta que recibimos por parte de la señora Alcaldesa en ejercicio es que se encuentra muy ocupada para atendernos, y nos sugiere fechas posteriores. Puedo constatar que el Concejo ha sentido una desconexión muy grande entre la Alcaldía y nosotros, y hay que reconocer que ambos poderes políticos requieren del otro, así que esperaremos que las acciones de los próximos días y semanas sean positivos para que podamos trabajar conjuntamente por el bien del cantón», agregó Diana Corrales.

La reunión que solicitaron los regidores estaba prevista para este lunes 6 de diciembre, antes de la sesión ordinaria del Concejo Municipal.

La noche del sábado, la alcaldesa en ejercicio emitió en video en sus redes sociales personales, en el que incluso alega «violencia política». El espacio, al que llamó «Karol Informa» se extendió por 32 minutos y resume las distintas acciones que emprendió en estos días.

El video es, además, respuesta a algunos encuentros con el presidente municipal, Juan Diego González, y a que, el viernes anterior en sesión extraordinaria; el concejo aprobó en pleno, una alteración del orden del día y le dejara su participación, con los asuntos de la alcaldía, como último punto.

Esa alteración respondió a abrirle espacio a autoridades locales de salud para que expusieran los avances con la campaña de vacunación contra el covid-19 y de la campaña de la Bandera Sanitaria. Espacio que las mismas autoridades solicitaron en preocupación a las decisiones propias de Salas.

«Hay decisiones que ha tomado que han generado preocupación en el Concejo Municipal y por eso es que queremos reunirnos con ella, conocer cuáles van a ser sus prioridades y poder coordinar un trabajo dentro del marco de respeto. Lamentamos que para ella el Concejo no sea una prioridad», dijo el presidente municipal.

«Karol Informa»

Luego de la publicación de su transmisión en vivo en sus redes personales, el sábado a las 9 de la noche, la alcaldesa en ejercicio envió un documento amplio, de 10 páginas a los medios de comunicación de San Carlos.

En dicho documento detalla: «Repudio que se pretenda hacer violencia política en mi contra de manera soez e irrespetuosa, no es procedente aceptar condicionamientos, presiones o amenazas referentes a mis funciones y desempeño como alcaldesa; no me prestaré para presiones políticas por intereses personales o de algunos grupos en perjuicio de los habitantes de este Cantón, ya que mi deber es procurar el bienestar de todos los ciudadanos, mucho menos aceptaré que se me acuse falsamente de irrespeto o inexperiencia por no ceder a los intereses de algunos que pretenden imponer sus puntos de vista”.

Esto, como reacción a que la mayoría del concejo le rechazaría una variación al presupuesto del ayuntamiento si, no incluye más recursos para el programa de Bandera Sanitaria tal y como, lo planteó tanto el concejo como la administración hace un par de meses.

Además, manifiesta que de seguir con esta campaña deberán ser los regidores los que asuman la responsabilidad por eventuales demandas por «el daño que causan las vacunas».

“Ahora bien, si el honorable Concejo Municipal o un grupo de sus regidores estiman y acuerdan de que la Municipalidad debe promover dicha campaña de vacunación mediante la bandera sanitaria, deberán estos regidores atender el compromiso adquirido y responder solidariamente ante las eventuales denuncias judiciales por los daños o perjuicios que sufran los ciudadanos con la aplicación de la vacuna por Covid19”, cita.

Basó su decisión de retirar la bandera porque argumenta que: «No existe un acuerdo municipal ni convenio firmado por la administración en cuanto al proyecto de la Bandera Sanitaria que promueve la vacunación Covid19. De tal manera que es importante aclarar al honorable Concejo Municipal, que si hubo un acuerdo verbal con la administración pasada para promover dicha bandera, no debe extrañar a nadie que estamos ante una nueva administración, que las condiciones pueden (y deben cambiar), y que los acuerdos verbales e informales, no necesariamente se perpetúan en el tiempo al llegar una nueva Alcaldesa, ya que los asuntos deben ser sometidos a un nuevo análisis, incluso es conveniente para la transparencia y la ética que existan acuerdos bien documentados y motivados en el mejor interés del Cantón».

Este lunes, la alcaldesa en ejercicio deberá asistir a la sesión ordinaria del Concejo Municipal en el que, sin duda este tema será el plato fuerte.

Salas asumió la administración desde el 15 de noviembre anterior cuando el alcalde Alfredo Córdoba Soro quedó envuelto en el caso «Diamante». El Juez Penal de Hacienda ordenó la suspensión del cargo por 6 meses, medida que está en apelación.