Figueres en San Carlos: «Papá decía que la única manera de hacer las cosas es haciéndolas»

El candidato presidencial del PLN, José María Figueres, visita la Zona Norte durante este fin de semana.

Figueres, atendió a San Carlos Digital tras una reunión con representantes del sector productivo y miembros de la Asociación Pro Carretera, en Ciudad Quesada.

A tres meses de ser electo como el candidato presidencial, dijo tener ya una análisis con necesidades en trabajo, infraestructura, apoyo bancario y empleo.

«Veo también una gran oportunidad hacia el futuro y para empezar solo le menciono el potencial agropecuario en productos de exportación, en producción de carne, de manera que hay todo una oportunidad de seguir invirtiendo en estos productos y tecnificarlos para crear empleos», dijo.

En cuanto al turismo, apuntó al desarrollo de una nueva propuesta que tiene que ver con el turismo de salud y bienestar. Algo, que no es nuevo en la zona y que incluso, desde hace tiempo empresarios locales empiezan a promover.

«Yo quiero llamar a San Carlos como la capital de las aguas termales de Centroamérica y de crear alrededor de esto todo una industria», agregó.

En cuanto a desarrollo productivo, mencionó que de antemano tuvo reuniones con la unidad ejecutora del Tren Eléctrico de Carga de Limón, con la posibilidad de extender las líneas hasta Muelle.

Y es que, solo por Muelle pasan 82 mil contenedores con carga de exportación hacia el Atlántico.

«Vea, eso como carga ferrocarrilera ya da un buen principio a la sostenibilidad financiera y de manera que ahí también se podría pensar en zonas francas que puedan dar más valor a la actividad», acotó.

Puntualizó su apoyo al desarrollo de los clúster de tecnología que cada vez suman más y más en esta región y que aumenta la exportación de softwares y servicios de computación.

¿Qué necesita para poder concretar propuestas?

«Se necesita que nos pongamos de acuerdo, el gobierno y sector privado que nos abracemos. Mi papá decía que la única manera de hacer las cosas era, haciéndolas. Yo fui parte de un gobierno donde hicimos muchas cosas y entonces yo estoy acostumbrado a hacer las cosas y lo que me desespera es que, en un estado de emergencia no declarada como en la que estamos, no veo urgencia por parte del gobierno de querer hacer y resolver problemas. El gobierno como que se acabó hace mucho rato», contestó.



Manifestó que está en contra de la explotación minera a cielo a abierto pero, en el caso de Crucitas, desde el día 1 de un eventual gobierno, propondría que alguna organización de la Zona Norte entre, tome posesión, saque una licitación internacional por medio de una alianza público-privada.

«A cambio de eso, podría recibir un canon los 5 cantones de la región y el remanente va al Estado para avanzar por ejemplo para a ayudar a las finanzas de la CCSS». detalló.

En próximo días sostendrá una reunión más amplia con la Asociación Pro Carretera para conocer el estado actual de la carretera entre La Abundancia y San Miguel de Naranjo.

Además, tras un encuentro con empresarios y sector productivo asumió el compromiso de conocer el proyecto para construir un aeropuerto en Aguas Zarcas como parte de las propuestas de desarrollo local que incentiva la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte.