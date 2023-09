Festival Internacional de Cine llega a Aguas Zarcas y Ciudad Quesada

“Cine en todas partes”, el Costa Rica Festival Internacional de Cine 2023 llega a Aguas Zarcas y Ciudad Quesada a finales de este mes.

La buena noticia la confirma la Dirección General del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica.

“Nuestro objetivo es llegar a comunidades donde no hay o hay muy poco acceso a la oferta cinematográfica y cultural; por ejemplo, comunidades que no tienen salas de cine, o no tienen Casas de Cultura que mantienen muestras continuas de manifestaciones artísticas“, destacó Raciel del Toro, director.

En Aguas Zarcas estará disponible del 25 al 26 de setiembre en las instalaciones del Centro Cívico por La Paz.

Mientras que en Ciudad Quesada estará en el Complejo Cultural conocido como la Casa de la Cultura, del 28 al 30 de setiembre.

Las proyecciones pretenden cautivar el interés de un público diverso; para ello, se seleccionó una amplia variedad cinematográfica nacional e internacional, dirigida al público infantil, juvenil y público general como:

Virus Tropical, El Libro de Lila (infantil), A vista de pájaro, Las aventuras de Tricolín, Sibú y el Zorro Plateado y Tremendas Leyendas.

La etapa itinerante del Costa Rica Festival Internacional de Cine surgió en el 2020, sin embargo, esa edición fue suspendida a raíz de la pandemia. Fue así como se empezó a ejecutar en la edición del 2021, alcanzando este 2023 su tercer año consecutivo.