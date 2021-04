Falta de resolución de acción inconstitucional también atrasa carretera

La Sala Constitucional tiene en vela una parte del proyecto de la nueva carretera La Abundancia-San Ramón.

Desde hace 5 años, un grupo de ambientalistas presentó una acción de inconstitucionalidad contra la obra porque atraviesa un pequeño humedal en el sector de La Culebra, en Buena Vista.

La falta de resolución por parte de la Sala, mantiene un atraso en el tramo específico donde siquiera hay obra.

“Puede ser que la Sala resuelva a favor y si resuelve a favor del proyecto no tendríamos que estar planeando un proyecto de ley para ver si le damos otra solución a ese paso, por que se presentó todo a la Sala, con medidas de mitigación por que no es que se echa a perder el humedal. Tenemos 5 años que la Sala no resuelve y sería de ayuda para que esto avance en el cronograma también”, dijo Patricia Romero, Presidenta de la Asociación Pro Carretera.

Este miércoles, la Defensoría de los Habitantes, anunció que pedirá a la Sala una pronta resolución,

Esto, luego de que el viernes anterior, la defensora Catalina Crespo se uniera al trabajo de seguimiento del proyecto y anunciara un acompañamiento a la Asociación.

La Defensora dijo que “la velocidad del proyecto de la carretera a San Carlos se mide no por la rapidez de las acciones en curso; sino, por la velocidad de la más lenta y compleja de las obras y actuaciones que al día de hoy no se han concretado, entre ellas la resolución por parte de la Sala. De ahí que la pronta resolución de este litigio, a nivel judicial, constituye un eslabón imprescindible para que tal proyecto pueda desenmarañarse”.

Luego de muchos estudios, expertos determinaron que en efecto La Culebra es un humedal, sin embargo el proyecto no lo atraviesa.

La propuesta actual toca un borde del área y para ello, el proyecto dispone de medidas de mitigación.

De ser necesario, y luego de la resolución de la Sala se estaría haciendo un nuevo trazado para esa zona pero, todo dependerá de esa resolución, de ahí la urgencia.