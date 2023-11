Exregidor y candidata a regidora del PLN electos en el Comité Cantonal de Deportes

5 de los 9 regidores de San Carlos nombraron este lunes a sus dos representantes ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación.

La elección, estuvo envuelta en la polémica tras el cuestionamiento de los 4 regidores de oposición.

El 01 de noviembre anterior abrió el concurso, con invitación para aquellas personas interesadas en participar como representantes, sin embargo solo 2 presentaron su currículum ante la Secretaría del Concejo Municipal.

Se trata de Alejandra Castillo Barrantes de 21 años de edad y quien según documentos del Tribunal Supremo de Elecciones es candidata a regidora en sexto lugar, por Liberación Nacional para las próximas elecciones de 2024.

La otra persona es el exregidor liberacionista y expresidente municipal Gerardo Salas Lizano, de 72 años, que estuvo en el Concejo Municipal desde 2006 hasta 2016.



Pero, a pesar que fueron las únicas dos personas que postularon sus nombres, si quiera llegaron a la sesión de este lunes para presentarse ante los miembros del órgano político.



La fracción del PAC, Progreser y el regidor independiente Luis Fernando Solís propusieron que se aplazara la votación para invitar a más ciudadanos a participar.

“Yo hubiera deseado una renovación en la junta directiva del Comité de Deportes y ojalá una mujer con trayectoria en el tema deportivo presidiéndolo. A mi juicio no se presentan opciones que cumplan con ese requisito de renovación, de ese liderazgo que tan necesario es en el tema deportivo en el cantón y mi propuesta es no ratificar a estas dos personas, volver a publicar y tratar de tener más opciones”, dijo Pablo Rodríguez.



En una misma línea la regidora del PAC, Diana Corrales, lamentó la poca participación de ciudadanos en el proceso.



“Solo tenemos dos y tenemos que elegir dos, entonces no estamos eligiendo nada. Lo más responsable que podemos hacer es no elegir hoy (lunes) y realmente que entre todos podamos buscar más personas y hacer una convocatoria más grande”, dijo.



Corrales agregó que no vio detalles relacionados al deporte en los currículums de los aspirantes.



El regidor independiente, Luis Fernando Solís, también se unió a la intención de aplazar la votación y extender la convocatoria.

“Más allá de las personas que están participando, estos dos puestos son de mucha importancia y parece increíble que solo hayan participado dos personas, ni si quiera es que vamos a seleccionar nada, simplemente es para llenar los campos. Como no estamos obligados a votar hoy, podemos alargar el tiempo para una nueva convocatoria y se pueda despertar a personas extraordinarias con experiencia en el ámbito deportivo”, indicó Solís.

A la petitoria se sumó también la regidora de Progreser, Vanessa Ugalde, quien mencionó que la publicación realizada por el ayuntamiento para invitar a participar, no llegó a toda la ciudadanía.



“Que dos personas sean las postuladas en este cantón, que tiene cualquier cantidad de gente dispuesta a entrar a ese Comité Cantonal de Deportes, me parece que en algo se falló. Hago un llamado respetuoso a la comunidad para que participen y nosotros hagamos una prolongación de la elección a la semana siguiente”, señaló.



Ante la propuesta de la oposición, el presidente municipal Juan Diego González defendió que el periodo de inscripción fue de 3 semanas y el Comité Cantonal de Deportes debe estar juramentado y en acción a partir del próximo 01 de enero.

“Hubiera sido deseado tener más currículums, por su puesto que sí, y poder haber escogido entre una gama más amplia de personas, pero el espacio se abrió y me consta que la administración hizo en comunicación lo que correspondía”, dijo.

González añadió que, de extender el plazo, se pondría en riesgo el funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes. Vanessa Ugalde refutó esa posición e indicó que, extender los plazos no provocaría afectación.

Pese a la insistencia de Rodríguez, Ugalde, Corrales y Solís, la elección de las 2 personas fue aprobada con una votación de 5 a 4, con la mayoría de la fracción liberacionista.

Resultado de votación:



A favor del nombramiento: Juan Diego González, Ashley Brenes, Daniela Chacón, Fernando Porras y Alexander Vargas.

En contra del nombramiento: Pablo Rodríguez, Vanessa Ugalde, Luis Fernando Solís, Diana Corrales.