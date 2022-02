Expresidenta Chinchilla se suma a campaña de Figueres

La expresidenta Laura Chinchilla Miranda, figuras de la agrupación y cientos de mujeres, reafirmaron que todas están «representadas en Liberación Nacional» y que es la agrupación que tiene a las personas más capacitadas y las ideas para responder a las necesidades de esta población.

«Estamos para hablar del presente y del futuro pero también para honrar con compromisos, no con vaguedades, sino con concreciones. No con actos de fe «Crean en mi porque…», sino con lo que ya demostré que pude hacer por las mujeres y por el país. No con actitudes defensivas cuando ha sido más que evidente el desprecio de algunos que quieren dirigir este país por la mujer porque la han irrespetado y han sido sancionados por eso», dijo la exmandataria.

Expresó además, «Celebro que hoy nos hayamos juntado aquí, no para pedir votos. Las mujeres no somos tontas, no estamos pidiendo la ciega lealtad, estamos demostrándoles a ustedes con hechos concretos que hay gente e ideas que pueden responder a esos desafíos urgentísimos que hoy tiene nuestro país».

«Para que un país este bien y para que Costa Rica esté bien, las mujeres tenemos que estar bien, por eso nosotras necesitamos un gobierno que nos vuelva a ver, un gobierno que nos vea y que esté al servicio de las mujeres», dijo Cinthia Berrocal, candidata a primera dama y esposa del candidato José María Figueres Olsen.

Por su parte, José María Figueres Olsen comentó que el plan de gobierno liberacionista contiene un enfoque de género y que entre otras cosas, pretende crear un ecosistema de emprendimiento, generar empleo a través del plan 9-1-1, así como fortalecer de red de cuido extendiendo el programa creado en la administración de Laura Chinchilla.

«Me presento ante ustedes amigas para asumir el compromiso como presidente de la República si Dios así lo quiere y las y los costarricenses nos confían esa responsabilidad, de seguir avanzando en las justas y muy merecidas causas de todas las mujeres en todo el país», indicó el candidato.

«Vienen de ser recolectoras, cuidadoras, escritoras, artistas, filósofas, científicas, lamentablemente siempre a la sombra de los hombres en sociedades machistas como la nuestra, que hoy debemos superar», agregó.

Con esta agrupación la primera mujer logró ser presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda (2010- 2014).

Las mujeres en Costa Rica representan el 50% del padrón nacional, también son poco más de la mitad de los habitantes en el mundo pero el 70% de las personas pobres. Producen el 50% de la comida del mundo pero perciben el 11% de las remuneración económica.

Además, el 83% de las mujeres se encargan de crianza de los hijos e hijas.

Junto a este acto, dos militantes del Partido Movimiento Libertario, dieron su adhesión a José María Figueres Olsen. Se trata de la Dra. Isabel Harley Jiménez, medico cirujano general, master en administración de servicios de salud sostenible, candidata diputada por el tercer lugar de esa agrupación. Así como Esmeralda Barquero Fallas, manicurista, dirigente del Movimiento Guía Scout y líder comunal en San Rafael de Oreamuno.