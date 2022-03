Exdiputados liberacionistas sancarleños se unen de cara a la campaña

Un encuentro poco común ocurrió la tarde de este jueves en Ciudad Quesada. Por primera vez, un grupo de exdiputados liberacionistas se reunió con el objetivo de impulsar la campaña de José María Figueres.

A la actividad además asistieron la actual diputada del PLN y el diputado electo. Además, de hijos o familiares de algunos exdiputados que ya fallecieron.

Dentro de los asistentes estuvo Leonel Solís, Carlos Villalobos, Pilar Porras, Álvaro González entre otros exlegisladores y, el presidente municipal Juan Diego González.

«El objetivo era agarrarnos de la mano y en conjunto, como gran familia liberacionista arrancar. Aquí ya no se trata del candidato, ya no se trata del partido si no que se trata del país y esa es nuestra consigna y para eso, teníamos que unirnos», detalló Manrique Chaves, coordinador del encuentro.

Además, participó Joaquín Hernández, diputado electo y quien es el líder local de la campaña del candidato Figueres.

Los exdiputados y diputados acordaron trasladar ese «mensaje de unión», entre los distintos sectores de San Carlos y además trabajar en las distintas jornadas electorales previas al 3 de abril.