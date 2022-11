Exalcalde Córdoba y tres funcionarios municipales comparecieron por caso «Diamante»

Al cierre de la tarde de este miércoles, el exalcalde de San Carlos Alfredo Córdoba y tres funcionarios municipales, comparecieron ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.

Los diputados citaron a Córdoba; Pablo Jiménez, jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial; Fernando Chaves, auditor municipal y Melvin Salas, jefe de Proveeduría; como parte de la investigación que desarrollan por el conocido caso «Diamante».

El primero en comparecer fue el exalcalde quien insistió en que el caso corresponde a presiones políticas y que él, no hizo movimientos irregulares durante procesos de contratación.

«Vayan y entrevisten a todos los funcionarios municipales y si hay alguno al que yo le haya dicho algo, yo soy el primero que me voy a la cárcel las veces que ustedes quieran. De lo que me acusaron, no es cierto. Ahí están las certificaciones», dijo Córdoba a los diputados.

La diputada, Sofía Guillén consultó sobre lo normal que puede ser, en la gestión municipal, las conversaciones telefónicas entre la alcaldía y gerentes de empresas constructoras.

«En las municipalidades, sobre todo en zonas rurales, tenemos que tener contacto con las empresas que hacen las obras. En este caso como yo no intervengo en la adjudicación y no elaboro los carteles, muchas veces se conversa por que los vecinos lo buscan a uno para ver cómo van las gestiones», respondió el exalcalde.

La comparecencia se extendió por dos horas y otro de los cuestionamientos fue la adjudicación constante de obras locales a la Constructora Herrera.

De 2018 a 2021, ganó 68 adjudicaciones para distintos proyectos que van desde la venta de tubos, concreto y hasta asfaltado, entre otras.

«Es una empresa local, tal vez tiene mejores condiciones que otras empresas que son del Valle Central y eso hizo que pudiera darnos mejores precios que Meco, que la misma Sánchez Carvajal que estuvo participando, en algún momento participó Hernán Solís; pero si fue por el factor precio», detalló el proveedor municipal quien además, reconoció una concentración de contratos a esta empresa.

«Si, le acepto una concentración, por mucho tiempo de Constructora Herrera en la Municipalidad de San Carlos aunque siempre participaban otras empresas grandes. Herrera siempre presentó el mejor precio y cumplía con disposiciones legales», acotó.

El auditor explicó que la auditoría externa que, solicitó el Concejo Municipal, dio algunas oportunidades de mejora en los procesos de contratación que están en proceso de implementar.

Tanto Pablo Jiménez con Melvin Salas, respondieron de forma negativa a las consultas de diputados sobre la posibilidad de que el exalcalde hubiera intervenido en las contrataciones del ayuntamiento sancarleño tanto en caso «Cochinilla» como en «Diamante».

Puede ver la comparecencia completa en: