Estos son los vacunatorios abiertos este viernes para vacunación pediátrica contra el covid-19

Las autoridades locales de la Caja Costarricense de Seguro Social, mantiene abiertos los vacunatorios pediátricos en las 8 áreas de salud de la región y los dos hospitales.

Para este viernes 18 de febrero, estos son los puntos a los que puede llevar a sus pequeños, más ahora con el ingreso al curso lectivo de forma presencial.

AGUAS ZARCAS: Sedes de Ebáis, Clínica de Aguas Zarcas. JUEVES Y VIERNES DE 7 AM A 3 PM. CLÍNICA DE AGUAS ZARCAS JUEVES Y VIERNES DE 7 AM A 6PM.

CIUDAD QUESADA: Balneario de San Carlos. JUEVES Y VIERNES DE 8 AM A 6 PM EXTRAMUROS.

FLORENCIA: Ebáis de Florencia. JUEVES Y VIERNES DE 8 AM A 6 PM.

GUATUSO: Sedes de Ebáis. EL JUEVES 7:30 AM A 3:30 PM. VIERNES DE 7:30 AM A 2:30 PM

LA FORTUNA: JUEVES Y A VIERNES DE 8 AM A 3PM. EBAIS Y CLÍNICA FORTUNA 8 AM A 6 PM

LOS CHILES: Sedes de Ebáis. JUEVES Y VIERNES DE 7 AM A 2:30 PM.

PITAL: Sedes de Ebáis, Clínica de Pital. JUEVES DE 7 AM A 4 PM Y VIERNES DE 7 AM A 3 PM. En los Ebáis desconcentrados y en la sede de Pital se vacunará en un horario de 7 AM A 8 PM, JUEVES Y VIERNES.

SANTA ROSA: Sedes de Ebáis, Clínica Santa Rosa JUEVES Y VIERNES DE 8 AM A 6 PM.

HOSPITAL SAN CARLOS: CONSULTA EXTERNA POBLACIÓN DE RIESGO, JUEVES Y VIERNES DE 7 AM A 6 PM.

HOSPITAL DE LOS CHILES: TOLDO FRENTE AL HOSPITAL JUEVES Y VIERNES DE 8 AM A 12 MD.

En este momento, la prioridad la tienen los menores de 9, 10 y 11 años, y como plan de contingencia y según disponibilidad de dosis, los viernes cada centro de salud puede iniciar el esquema de vacunación en niños de 7 años en adelante.