Este será el horario de buses en San Carlos para Navidad y año nuevo

Si para las festividades navideñas o de cambio de año, tiene planeado viajar en bus, preste atención por que este será el horario de buses a distintos destinos, desde Ciudad Quesada y viceversa.

La empresa Chilsaca mantiene sus horarios:

Sale de Ciudad Quesada: 4:30 a.m., 5:30 a.m., 6:30 a.m., 7:30 a.m., 8:15 a.m., 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m., 12 m.d, 01 p.m., 2:00 p.m.,3:00 p.m., 4:00 p.m., 5:15 p.m., 6:15 p.m., 7:30 p.m. y 8:45 p.m.

Sale de Los Chiles: 4 a.m., 4:45 a.m., 5:45 a.m.,6:00 a.m.,6:30 a.m.,7:00 a.m., 7:30 a.m., 8:15 a.m., 9:00 a.m.,9:30 a.m., 10:00 a.m., 10:30 a.m., 11:20 a.m., 12 m.d., 12;45 p.m.,1:30 p.m., 2:15 p.m.,3:15 p.m., 4:15 p.m., 5:15 p.m., 6:15 p.m.

Autotransportes San José – San Carlos trabajará así:

Sale cada 40 minutos, en promedio. De Ciudad Quesada a San José el primer servicio sale a las 4:30 a.m. y otro a las 5:30 a.m. El último es a las 7:45 p.m.

De San José a Ciudad Quesada, el primer servicio es a las 4:30 a.m. y el último a las 6 p.m.

“Si hay muchísima demanda entonces, en lugar de salir cada hora salen de acuerdo a la fila de personas que necesite viajar”, detalló Laura Camposa, administradora de la empresa.

Transportes Pital tendrá este horario: