Este es el horario de buses en la Zona Norte para Semana Santa

Si durante estos días tiene que utilizar el transporte público para salir o llegar a la Zona Norte del país, preste atención a los horarios que aplicarán las empresas.

Es importante que sepa que, si bien, no pueden cancelar el servicio aún sea jueves y viernes Santo, si es probable que haya una disminución así que, tome nota.

La mayoría de empresas hará un ajuste y refuerzo a partir de este viernes 31 de marzo y durante todo el fin de semana.

Lunes, martes y miércoles de la Semana Santa tendrán sus horarios habituales.

¿Cómo operarán Jueves Santo y Viernes Santo? Acá el detalle:

TRANSPISA:

Jueves y Viernes Santos:

Ciudad Quesada – La Fortuna por El Tanque: 5:15 a.m.; 10:00 a.m.; 1:00 p.m.; 6:00 p.m. y 7:00 p.m.

La Fortuna – Ciudad Quesada por El Tanque: 6:00 a.m.; 8:15 a.m.; 2:30 p.m.; 4:15 p.m. y 6:20 p.m.

Ciudad Quesada – La Fortuna por Chachagua: 5:55 a.m.; 12:20 p.m.; 3:30 p.m.; 8:00 p.m.

La Fortuna – Ciudad Quesada por Chachagua: 8:00 a.m.; 12:15 p.m.; 5:30 p.m. y 7:30 p.m.

Ciudad Quesada – Upala: 5:15 a.m.; 10:00 a.m. y 6:00 p.m.

Upala – Ciudad Quesada: 6:00 a.m.; 12:15 p.m. y 4:25 p.m.

Ciudad Quesada – Tilarán: 6:30 a.m.

Tilarán – Ciudad Quesada: 12:15 p.m.

Ciudad Quesada – La Tigra por Javillos: 5:00 p.m.

La Tigra – Ciudad Quesada por Javillos: 5:00 a.m.

Ciudad Quesada – La Abundancia: 6:05 a.m.; 6;50 a.m.;7:30 a.m.; 8:50 a.m.; 11:05 a.m.; 12:20 a.m.; 3:00 p.m.; 3:40 p.m.; 4:30 p.m.; 5:35 p.m.; 7:30 p.m.

La Abundancia – Ciudad Quesada: 6:25 a.m.; 7:10 a.m.; 8:15 a.m.;11:35 a.m.; 12:40 p.m.; 3:20 p.m.; 4:00 p.m.; 5:00 p.m.; 6:15 p.m.

CHILSACA:

Jueves Santo:

Ciudad Quesada – Los Chiles: 5:30 a.m.; 7:30 a.m.;10:00 a.m.; 12:00 .d.; 3:00 p.m.; 5:00 p.m. y 7:45 p.m.

Los Chiles – Ciudad Quesada: 6:00 a.m.; 8:00 a.m.; 10:00 a.m.; 12:00 m.d.; 3:00 p.m.; 5:00 p.m.; 7:45 p.m.

Ciudad Quesada – Santa Rosa: 4:50 p.m.

Santa Rosa – Ciudad Quesada: 5:45 a.m.

Viernes Santo:

Ciudad Quesada – Los Chiles: 7:30 a.m.; 11:00 a.m.; 5:oo p.m.

Los Chiles – Ciudad Quesada: 8:00 a.m.; 12:00 m.d.; 2:30 p.m.

TRANSPORTES PITAL:

Jueves Santo:

Ciudad Quesada – Pital: 5:30 a.m.; 7:30 a.m.; 9:30 a.m.; 11:00 a.m.; 12:40 p.m.; 1:40 p.m.; 3:00 p.m.; 4:00 p.m.; 6:00 p.m..

Pital – Ciudad Quesada: 5:00 a.m.; 6:30 a.m.; 8:00 a.m.; 9:30 a.m.; 11:00 a.m.; 1:00 p.m.; 2:30 p.m.; 4:00 p.m.; 5:00 p.m.

Viernes Santo:

Ciudad Quesada – Pital: 11:00 a.m. y 5:30 p.m.

Pital – Ciudad Quesada: 7:00 a.m. y 1:00 p.m.

AUTO TRANSPORTES SAN JOSÉ SAN CARLOS:

San José a Ciudad Quesada y viceversa trabajará de acuerdo a la demanda de usuarios desde las 5: 00 a.m, hasta las 3:00 p.m. ambos días.

Todos los servicios regresan a la normalidad a partir del sábado 08 de abril con refuerzos de acuerdo a la demanda por la salida de turistas.