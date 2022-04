Este es el cronograma de actividades de la Semana Santa en la Catedral de Ciudad Quesada

El próximo domingo 10 de abril inicia la Semana Santa 2022 con el Domingo de Ramos.

Para este año, regresan las actividades presenciales y además las procesiones o representaciones en vías públicas.

«Con especial devoción vivimos este momento de la historia luego de dos años de pandemia, dos años en que algunas de las manifestaciones de fe no han podido realizarse como acostumbrábamos, pero que no por ello, han apagado aquello en que creemos y celebramos», dijo el Obispo Monseñor José Manuel Garita.

Este, es el cronograma de actividades. Algunas de ellas en conjunto con la Parroquia San Roque y la Parroquia San Martín:

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, 10 de abril

8:00 a.m.: Santa Misa.

10:15 a.m.: Inicia la Eucaristía con la BENDICIÓN Y PROCESIÓN DE LAS PALMAS. Sale de la Capilla del Colegio Diocesano P. Eladio Sancho hacia la Catedral.

11:00 a.m.: Continúa la Eucaristía presidida por Mons. José Manuel Garita Herrera.

4:00 p.m.: Santa Misa.

6:00 p.m.: Santa Misa.

Lunes Santo, 11 de abril

8:00 a.m.: Santa Misa presidida por Mons. José Manuel Garita Herrera.

9:00 a.m. a 12:00 p.m.: Confesiones.

2:00 p.m. a 5:00 p.m.: Confesiones.

6:00 p.m.: Santa Misa.

7:00 p.m.: SANTO VIA CRUCIS. Salimos del atrio de la Catedral hacia el Parque, caminaremos alrededor del mismo utilizando las aceras y el interior del parque, hasta regresar a la Catedral donde tendremos la última estación.

Martes Santo, 12 de abril

8:00 a.m.: Santa Misa presidida por Mons. José Manuel Garita Herrera.

9:00 a.m. a 12:00 m.d.: Confesiones.

2:00 p.m. a 5:00 p.m.: Confesiones.

6:00 p.m.: Santa Misa.

7:00 p.m.: ACTO DE PIEDAD POPULAR, en el templo.

Miércoles Santo, 13 de abril

8:00 a.m.: Santa Misa presidida por Mons. José Manuel Garita Herrera.

9:00 a.m. a 12:00 m.d.: Confesiones.

2:00 p.m. a 5:00 p.m.: Confesiones

6:00 p.m.: Santa Misa.

7:00 p.m.: MEDITACIÓN DE LAS SIETE PALABRAS DE JESÚS, en el templo.

Jueves Santo, 14 de abril

6:30 a.m.: Oración de Laudes en Catedral

10:00 a.m.: SOLEMNE SANTA MISA CRISMAL. (Bendición de los Óleos y del Santo Crisma. Renovación de las Promesas Sacerdotales). Mons. José Manuel Garita Herrera y Presbiterio de la Diócesis.

Introducción al Santo Triduo pascual

6:00 p.m.: Solemne Misa Vespertina de la Cena del Señor presidida por Mons. José Manuel Garita Herrera.

Institución de la Eucaristía.

Orden Sacerdotal.

Mandamiento del Amor.

Adoración Eucarística: Vigilia de Oración:

8:00 p.m. a 9:00 p.m.: Ministros extraordinarios de la Comunión, Equipos de Apoyo y Monaguillos.

9:00 p.m. a 10:00 p.m.: Pastoral Familiar, Pastoral Social, Pastoral Juvenil, y Pastoral Vocacional.

10:00 p.m. a 11:00 p.m.: Renovación Carismática, Lectores y Jornadas de Vida Cristiana.

11:00 p.m. a 12:00 mn.: Camino Neocatecumenal, Adoradores y Animadores de canto.

TRIDUO PASCUAL

Viernes Santo, 15 de abril

6:30 a.m.: Oración de Laudes en Catedral.

9:00 a.m.: PROCESIÓN DE JESÚS CAMINO AL CALVARIO, Vía Crucis y Encuentro con la Virgen María. Recorrido: Inicia en Electrobeyco y concluye en la Parroquia de San Roque. Nos unimos las Parroquias de Catedral, San Roque y San Martín.

4:00 p.m.: LITURGIA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR presidida por Mons. José Manuel Garita Herrera.

5:30 p.m.: PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO. Inicia con el descendimiento de Jesús de la cruz y se dirige de la Catedral a los alrededores de la Ciudad.

Sábado Santo, 16 de abril

8:00 a.m.: Oración de Laudes en Catedral.

9:00 a.m.: Limpieza y preparación de la Catedral (Coordinan Camino Neocatecumenal y Grupo de Ornato).

4:00 p.m.: Meditación del SANTO ROSARIO ante la imagen de NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD. Catedral.

8:00 p.m.: SOLEMNÍSIMA VIGILIA PASCUAL presidida por Mons. José Manuel Garita Herrera.

Rito de la Luz.

Pregón Pascual.

Liturgia de la Palabra.

Liturgia Bautismal.

Liturgia Eucarística.

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor, 17 de abril

Nota: No hay Misa de 8:00 a.m.

11:00 a.m.: MISA SOLEMNE DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR.

12:00 m.d.: PROCESIÓN con el Resucitado alrededor del Parque Central.

4:00 p.m.: Santa Misa. Procesión Eucarística dentro de la Catedral y bendición con el Santísimo Sacramento.

6:00 p.m.: Santa Misa.

OCTAVA DE PASCUA: Del Lunes 18 al Viernes 22 de abril en las misas de 8:00 a.m. y 6:00 p.m.; Sábado 23 de abril a las 10 a.m. y Domingo 24 de abril a las 8:00 a.m., 11:00 a.m., 4:00 p.m. y 6:00 p.m.

II DOMINGO DE PASCUA O DE LA DIVINA MISERICORDIA: Domingo 24 de abril desde la 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m., concluyendo con la Santa Misa. Organiza la Renovación Carismática.