Estado de puentes de San Carlos en la mira municipal

Más allá del estado de las rutas nacionales a causa de la falta de mantenimiento, los puentes están en la mira de autoridades municipales sancarleñas y así, lo externaron en la última sesión municipal.

El regidor Luis Fernando Solís planteó a la administración municipal la urgencia de pedir cuentas al Conavi por el estado de las estructuras y la falta de mantenimiento en la red vial nacional del cantón y también, que la municipalidad revise el estado de los pasos en vías cantonales.

«A mi me ha preocupado mucho la situación de que son varias las denuncias de las comunidades y también que he visto en puentes de rutas nacionales que han sufrido daños no solo por los muchos años que tienen y por que no se les ha dado mantenimiento, si no también por que han sufrido por los temas de climas, llenas que los han socavado y hay una serie de factores de riesgo que me preocupan», declaró.

La solicitud expresa a la alcaldía sancarleñas es que haya una revisión por parte de los ingenieros de la Unidad Técnica Vial del ayuntamiento, de toda la cartera de puentes en el cantón.

Además, que la administración municipal haga las gestiones respectivas para que el Conavi atienda los pasos con urgencia y les de soluciones precisas en beneficio de los usuarios.

«Tomamos nota de la petición de la revisión del asunto de los puentes. Ya se giró una instrucción para la Unidad Técnica así que estaremos esperando las respuestas en los próximos días. Hay un gran preocupación no solo por revisar los puentes así que estamos generando poder tener estas reuniones con Conavi», manifestó Karol Salas, alcaldesa a.i. de San Carlos.

La próxima semana, Solís oficializará esta petición mediante una moción para que el Concejo la apruebe y genere más presión en apoyo a la administración municipal.

En la última visita a San Carlos, la directora ejecutiva del Conavi, Hannia Rosales detalló que por falta de presupuesto para contratos de supervisión de obras, estaban suspendidos los trabajos de mantenimiento en todo el país. Esto, habría cambiado en las últimas semanas, con la asignación de los fondos necesarios.