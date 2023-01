¿Espera por la impresión de su licencia? BCR amplía horario

A partir del lunes 09 de enero de 2023, los Punto País del BCR iniciarán la atención al público media hora antes de su horario actual.

De esta manera, las oficinas comerciales que abren sus puertas al público a las 9:00 a.m., comenzarán a brindar la atención de la plataforma Punto País a las 8:00 a.m. (actualmente brindan el servicio de impresión de licencias a partir de las 8:30 a.m.

Aquellas oficinas comerciales que atienden al público desde las 11:00 a.m., iniciarán a brindar el servicio de impresión de licencias a partir de las 10:00 a.m. (en este grupo de oficinas, el servicio en cuestión actualmente se brinda a partir de las 10:30 a.m.)

Esto permitirá habilitar aproximadamente 6 500 nuevas citas mensuales que serán puestas a disposición de los clientes de manera exclusiva para brindar el servicio de impresión de licencias y duplicados de conducir.

Actualmente, están disponibles 100 Punto País alrededor de todo el territorio nacional, ubicados en 71 oficinas.

“En el BCR no detenemos nuestros esfuerzos por democratizar el acceso a este servicio, al llevarlo a todas las regiones de Costa Rica ahora con un horario más amplio, lo que confirma nuestro compromiso por impulsar el desarrollo de nuestro país”, afirmó William Venegas Díaz, gerente de Punto País del BCR.

Es importante reiterar que las citas se agendan de forma gratuita, por medio de los canales electrónicos www.bancobcr.com, el App BCR Móvil, el Asistente Virtual CORI, o bien llamando al 800-BCRCITA (800-227-2482).

La lista de los requisitos para cada trámite de Punto País, tarifas, directorio de las oficinas y sus horarios, se pueden consultar ingresando a la página de Punto País Servicios al Estado.

Las consultas o dudas adicionales sobre los servicios que ofrece Punto País pueden gestionarse a través del correo electrónico serviciosdigitales@bancobcr.com