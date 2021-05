Erwen Masis: «Conozco de cerca el ADN productivo de San Carlos»

El precandidato socialcristiano Erwen Masis, habló con San Carlos Digital sobre sus propuestas específicas para el cantón.

Masis estuvo de gira hace algunos días en esta zona en reuniones con dirigentes locales y sus bases partidarias.

Para el precandidato es urgente el terminar la carretera y abrir un espacio de comunicación aérea para toda la zona norte. Además señaló que, en un eventual gobierno suyo, sancarleños serán parte de su gabinete para trasladar a otras partes del país, las fortalezas local sobre todo en temas productivos.

¿Cuál considera es el mayor problema que enfrenta San Carlos desde la parte política?

San Carlos es una región que ha crecido muchísimo en estos últimos años; ha crecido en turismo, ha crecido en agricultura, en ganadería, también en tecnología y por su puesto en mayor parte en nuestro sistema industrial. Lo que ha faltado es poder lograr que la toma de decisión política realmente potencialice todas las ventajas que tienen y eso pasa por tener conectividad, y no me refiero solamente a Internet que por supuesto es una de ellas; si no también hablo de conectividad terrestre y conectividad aérea. Estoy hablando de la urgencia de que la carretera a San Carlos por fin se termine en corto plazo, con fechas establecidas y con una muy buena supervisión. Estoy hablando de conectividad aérea, San Carlos requiere de un aeropuerto que le permite potencializar las exportaciones y también el ingreso de turistas y también que existan todas las facilidades de Internet en toda la región. Me parece que es una de las zonas que pueden representar un mayor crecimiento para el país y yo estoy dispuesto a potencializarlo al máximo.

¿Qué papel jugaría el cantón dentro de su plan de gobierno, partiendo que es un lugar estratégico con presencia que casi, de todas las industrias?

«Conozco de cerca el ADN productivo de San Carlos, he tenido la oportunidad con empresarios constituidos y también con emprendedores, con mujeres, jóvenes y he notado realmente esas ganas y deseo de poder salir adelante. Eso mismo queremos implementarlo en el resto del país así que hay que llevar el ADN sancarleño a muchas otras regiones y para ello vamos también a aprovechar los ejemplos exitosos como el de la Agencia para el Desarrollo, lo que han avanzado en investigación, en modelos educativos y eso me parece sumamente importante así que pienso hacerme acompañar en gobierno de personas de San Carlos para poder, potencializar la zona y también llevar ese conocimiento a otras regiones».

¿Qué le ofrece usted a los sancarleños?

«Les ofrezco potencializar la zona, acercar la decisión política a las necesidades, también la infraestructura que está haciendo falta desde hace muchos años, acompañamiento y presencia del estado, diálogo constante para que entre todos podamos construir y generar las fuentes de empleo que estamos requiriendo».

¿Por qué decidió postularse y cómo ve la lucha interna en el partido que, muchos consideran es el llamado a ganar las próximas elecciones?

«Decidí postularme porque estoy convencido de que el país nos necesita, de que mi generación tiene que participar activamente, de que tenemos construir nuevos modelos culturales y educativos. El partido Unidad Social Cristiana es llamado a poder enderezar, como históricamente se ha hecho, la dirección de este país, aportando en productividad, saneando las finanzas públicas, generando empleo, empatía, construyendo entre todos. Vamos a ganar la convención el 13 de junio y por eso, les pido que nos puedan apoyar, quiero ayudar en la construcción de una nueva unidad socialcristiana con mayor empatía, más inclusiva, donde impere el diálogo y hacia ahí vamos a caminar fuertemente».

La convención interna del Partido Unidad Social Cristiana está programada para el 13 de junio próximo.

No obstante, algunos precandidatos, entre ellos Masis, pidió a las autoridades del partido que dicha actividad pueda retrasarse un mes ante el aumento de casos Covid-19 en el país y la grave situación que enfrenta el sistema nacional de salud.