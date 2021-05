Enfermera del HSC: «No se imaginan lo triste que es ver a los pacientes agotados»

Mediante un mensaje en su perfil de Facebook, la enfermera del hospital San Carlos, Aurora Ruíz, quiso hacer conciencia entre la población, sobre la situación de colapso que vive el centro médico.

Ruíz, es parte de las unidades Covid-19 que operan en este hospital y es uno de esos ángeles que atiende pacientes en su lucha contra el virus.

«No se imaginan lo triste que es ver los pacientes agotados por tanto esfuerzo que hacen para respirar. Ver la cara de uno de ellos cuando estamos alrededor de él previo a ser entubado y sentir ese nudo en la garganta al cerciorarse que el paciente ya aceptó ser entubado, como su última opción para intentar ganar esta batalla», contó.

Lo que los funcionarios de salud viven dentro del hospital, es una lucha constante contra los sentimientos de dolor que les causan las batallas de esos pacientes. Por eso, Ruíz aseguró que es importante hacer un llamado a la población.

«Eso es lo que todos deseamos, crear conciencia ante la población. Hay mucha gente que no cree en esto, pero solo los que estamos aquí sabemos la terrible situación que estamos pasando. Los pacientes son super jóvenes. 27, 31, 40, 50. Lo menos que tenemos son adultos mayores», dijo a SCD.

El último llamado fue a los padres de familia: «Cuiden a sus hijos, se han trasladado niños y lo peor es que los niños positivos por Covid viajan solos, sin papá y sin mamá y durante su internamiento en San José, pasan solos. Yo no se ustedes pero, yo me volvería loca teniendo a mi hija hospitalizada y no poder estar con ella».

A este viernes, y según el último reporte del Ministerio de Salud, San Carlos llega a 1.562 casos activos por Covid-19 y 116 fallecimientos.

El total de casos acumulados es de 10.970 y 9.292 personas recuperadas.