¡En lo alto! Sancarleño será parte del concierto sinfónico de la reconocida banda Alux Nahual en Guatemala

La reconocida banda guatemalteca de rock Alux Nahual celebra 45 años de carrera musical y un sancarleño, será parte de la fiesta de celebración.

La agrupación prepara una concierto sinfónico junto a la Orquesta Sinfónica de Guatemala y el violinista Andrey Pérez fue convocado. ¡De San Carlos a Guatemala!

Los rockeros fijaron dos fechas de conciertos este 14 y 15 de junio en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

“Yo tengo amistad con músicos de la Sinfónica de Guatemala desde hace como 14 o 15 años y, la violinista del grupo la conocí en un campamento y entablamos una amistad. El mes pasado estuve con la Sinfónica y me extendieron esta invitación”, comentó Andrey.

Alux Nahual es una banda de rock originaria de Guatemala, formada en 1979. Considerados pioneros del rock en español en nuestro país y América Latina. Sus sonidos son una fusión de rock, pop y elementos de música tradicional guatemalteca, como el son y la marimba.

“Es un honor que confíen en uno para un concierto tan importante, que no solamente lo van a disfrutar gente de Guatemala si no que viene mucha gente de otros países”, añadió.

Entre algunas de las canciones que sonarán están: «Como un duende», «Mi pequeña», «Mujer», «La fábula del grillo y el mar», «Dime que me has olvidado» y algunas más que seguramente no te querrás perder.

A Andrey, también se sumó el violinista del grupo nacional EDITUS, Ricardo Ramírez.

La pasión de Andrey por el violín, empezó en diciembre de 2003 cuando apenas tenía 16 años y daba clases de violín en la sala de la casa de sus papás en barrio San Antonio de Ciudad Quesada. Antes de eso, su primer contacto con el violín fue a los 5 años con un “guitalín”, una guitarra adaptada que le regaló su abuelo.

Pero como todo, el paso del tiempo permitió que mejorara sus condiciones y llegar a tener su propio violín con el que nació el sueño de dirigir una orquesta que hoy es la reconocida Camerata San Carlos.