En Ciudad Quesada está el primer hogar para ancianos carbono neutro de América Latina

El Hogar de Ancianos San Vicente de Paul en Ciudad Quesada es un orgullo para el cantón de San Carlos.

El centro obtuvo su certificación Carbono Neutro por segundo año consecutivo, gracias a un cambio en sus prácticas para reducir los gases de efecto invernadero.

Para el Hogar, esto además significa un ahorro importante en el consumo de energía y otros.

Por ejemplo, en el área de lavandería y cocina redujeron en un 50% la factura en la compra de gas. En la parte de electricidad, pasaron de pagar un millón de colones por mes, a 600 mil colones por mes. Además, mediante clases de ecomanejo, también redujeron el combustible en sus vehículos.

«Esto, lo que significa es que les decimos a nuestros donantes que los recursos que dan a nuestra institución para la atención de adultos mayores, son invertidos eficientemente», dijo Norman Alfaro, administrador del centro.

El proceso, inició en 2018 para lograr el certificado por primera vez. Este 2021, tuvieron la segunda inspección por parte de los entes a cargo y de una vez, lograron la renovación de su certificado como organización carbono-neutro. Esto, lo reciben las empresas u organizaciones que reduzcan al mínimo la emisión de carbono que daña la atmósfera,

El Hogar de Ancianos San Vicente de Paul, recibe apoyo financiero por parte de Conelectricas y además, apoyo y asesoría de Coopelesca para la reducción del consumo energético y también asesoría técnica de la empresa local Ambere. La Dirección de Cambio Climática fue la que hizo la certificación.

«El tema de carbono neutro no es solo tener una manita pintada en los documentos que entregamos, o en los carros. Lo primero es que no nos estamos preocupando por los que se están yendo, si no por los que vienen, por que queremos dejar un ambiente limpio y sano y si puede un centro como nosotros, que vive de la caridad, pueden empresas grandes», añadió Alfaro.

Otro de los beneficios que obtuvieron fue que, en tiempos de crisis y en los que los donativos y los ingresos bajaron a causa de la pandemia, lograron optimizar los fondos que reciben gracias a prácticas ambientales que se les traduce en ahorros monetarios.

En este momento, el centro mantiene a 77 adultos mayores de todo el cantón.